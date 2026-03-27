Gejming nije samo za gejmere već je oblik zabave dostupan svima

Hrvatska gejming-scena transformira se strukturno i tehnološki, a A1 prati je šireći kulturu gejminga izvan granica e-sporta

Hrvatska scena proizvodnje videoigara vrlo je živahna i uspješna. Nanobit, Croteam, Gamepires, Ironward, Lion Game Lion ili Pine Studio zvučna su imena koja predvode domaću djelatnost gejminga i koja su postigla svjetske uspjehe svojim videoigrama.

Prema podacima Hrvatske udruge proizvođača videoigara (Croatian Game Development Alliance, CGDA), 2024. godina donijela je najveće prihode otkako se sustavno prate kretanja u industriji te s ukupnim prihodima od 72,4 milijuna eura nadmašuje i rekordnu 2020. Uzlet je velik i obećava, međutim prate ga promjene u strukturi poslovanja, tehnologiji i organizaciji studija.

Naime, iako je u posljednje tri godine smanjen broj pravnih osoba koje se bave razvojem videoigara, više nego dvostruko porastao je broj obrta, kao manjih i prilagodljivih struktura. Također, od kada se bilježe podaci, 2024. prva je godina s padom broja zaposlenih od otprilike dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

– Iako još nema službenih Fininih podataka za 2025., prvi rezultati anketnih istraživanja govore da bi se pad zaposlenosti mogao nastaviti. Korištenje generativne umjetne inteligencije u razvoju videoigara u odnosu na 2023. povećalo se za oko 30 posto. Ujedno izdavači više nisu glavni izvor financiranja domaćih studija. Godine 2024. čak se 50 posto manje studija koristilo sredstvima izdavača tražeći alternativne modele financiranja ili razvijajući vlastite projekte – iznosi Aleksandar Gavrilović, član Upravnog odbora CGDA-a.

Gejming dostupan svima

Iako se događaju promjene, svakako se očekuje daljnje širenje i jačanje tržišta digitalne zabave i pripadajuće kulture koja snažno privlači sve širi krug ljudi. Gejming je danas dio svakodnevice ne samo mlađih generacija nego i starijih korisnika, od onih koji prate natjecanja u e-sportu​ do onih koji povremeno zaigraju mobilne igre ili casual naslove. U njegovu razvoju sudjeluje i A1 Hrvatska u sklopu različitih inicijativa.

– U ovoj godini A1 osvježio je i rebrendirao svoje aktivnosti u gejmingu kako bi ih još više približio široj javnosti. Ideja je novog pristupa pokazati da gejming nije rezerviran samo za profesionalne igrače e-sporta, nego da je riječ o obliku zabave i digitalne kulture koji je dostupan svima. U javnosti se gejming često poistovjećuje s e-sportovima, no gejming-scena danas je mnogo šira. Upravo zato novi identitet A1 gejming-aktivnosti naglašava pristupačnost i otvorenost svima, neovisno o godinama, spolu ili zanimanju – ističe Valentina Leventić, viša specijalistica za marketinške komunikacije u A1 Hrvatska, ujedno zadužena za razvoj aktivnosti gejminga u A1.

Dosadašnji pristup bio je više povezan s natjecanjima u e-sportovima, koja će i dalje biti važan dio gejming-projekata A1, a novim pristupom želi se dodatno razvijati gejming-zajednica i uključiti što više zainteresiranih. Suvremenost, otvorenost i relevantnost stoga su okosnica novog identiteta gejming-inicijative.

E-sport za studente

Uz obraćanje novoj generaciji igrača, kojoj su videoigre dio suvremene digitalne kulture, naglasak je također stavljen na studentski gejming, odnosno stvaranje platforme koja studentima omogućuje natjecanje, povezivanje i razvoj gejming-vještina. Približava se tako sedma sezona A1 Student eChallengea (A1 SeC), studentske gejming-lige za hrvatske studente, koja traje od 2. do 31. svibnja. Nagradni fond veći je od 8000 eura i studenti će se natjecati u četiri popularna naslova e-sporta: 'Counter-Strike', 'League of Legends', 'Rocket League' i 'Valorant'. A1 među prvim je telekomima u regiji koji sustavno razvijaju studentsku gejming-ligu, a A1 SeC ​dugoročan je projekt koji prati razvoj A1 Adria Leaguea te je temelj za buduće širenje studentskog natjecanja i na druga tržišta u regiji.

– U odnosu na prethodnu sezonu napravljena je promjena u izboru igara. 'EA Sports FC' izlazi iz natjecanja, a 'Valorant' je uveden kao jedan od najbrže rastućih naslova e-sportova među studentima. Cilj A1 SeC-a nije samo natjecanje već i razvoj studentske gejming-scene povezivanjem studenata, gejming-zajednice i industrije – naglašava Leventić.