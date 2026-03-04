Rijeka uz AI asistenta i 20 električnih autobusa ubrzava pametni razvoj

AI asistent za javne usluge i čak 14 milijuna eura za nove električne autobuse ključni su koraci Rijeke prema zelenoj i digitalnoj transformaciji

Unatoč tomu što već godinama provodi brojne projekte pametnoga grada, Grad Rijeka ne posustaje u uvođenju inovacija koje javnu upravu i gradske ulice čine učinkovitijima. Uz modernizaciju prometnog sustava i elektrifikaciju javnog prijevoza, Rijeci je, kao trostrukom dobitniku nagrade Smart City, sada u fokusu i umjetna inteligencija.

Najnoviji iskorak u digitalizaciji grada je projekt digitalizacije javnih usluga 'Od zahtjeva do rješenja', vrijedan oko 1,2 milijuna eura, koji omogućuje automatsku provjeru podataka iz državnih registara i NIAS autentikaciju, bez potrebe za višestrukim unosom istih informacija.

– Poseban inovativni element je uvođenje AI asistenta integriranog u sustav digitalnih obrazaca, temeljenog na tehnologijama obrade prirodnog jezika koji omogućuje korisnicima kontekstualnu podršku tijekom ispunjavanja zahtjeva, tumačenje pravila i procedura i slično, čime se unapređuje korisničko iskustvo i smanjuje opterećenje službenika – navode iz Grada Rijeke.

Osim administrativnih olakšica, planira se i digitalno opremanje mjesnih odbora koji će postati lokalne točke pristupa svim gradskim uslugama.

– Digitalni alati omogućit će učinkovitiju komunikaciju između Grada i kvartova, bolju organizaciju lokalnih aktivnosti te dostupnost kulturnih, obrazovnih i društvenih sadržaja svim generacijama – najavljuju u gradskoj upravi.

Napredna rješenja za promet

Grad Rijeka i gradsko poduzeće Rijeka plus nastavljaju s modernizacijom 85 semaforiziranih raskrižja kroz uvođenje ITS sustava (Inteligentni transportni sustavi). Između ostaloga, planira se uvođenje naprednih rješenja za praćenje prometa u stvarnom vremenu te integracija sustava s javnim prijevozom radi davanja prioriteta autobusima.

– Cilj je uspostaviti potpuno integrirani sustav koji omogućuje bržu reakciju na prometne zastoje i izvanredne situacije, veću sigurnost u prometu, smanjenje emisija CO₂ te učinkovitije upravljanje ukupnom mrežom od 85 semaforiziranih raskrižja – objašnjavaju iz Grada.

No, ključni dio zelene tranzicije grada je golema investicija u vozni park KD Autotroleja.

– U okviru projekta 'Elektrifikacija javnog autobusnog prijevoza putnika KD Autotrolej' bit će nabavljeno 20 novih autobusa na električni pogon. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 14 milijuna eura, od čega se većina sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a značajan dio sredstava osiguravaju i nacionalne institucije – naglašavaju iz Rijeke.

Uz to, KD Autotrolej radi i na izgradnji infrastrukture za punjenje električnih autobusa na lokaciji Školjić.

Povezanost kulture, sporta i tehnologije

Osim modernizacije prometa, Rijeka uvodi i jedinstvenu digitalnu platformu za kulturu, sport i turizam. Gradskom e-karticom građani će moći koristiti javni prijevoz, parkiranje, kulturne i sportske sadržaje te druge gradske usluge, a planira se i uvođenje sustava kontrole ulaza u objekte kao što su Zamet, Kantrida, Exportdrvo i Dvorana Mladosti.

Paralelno se razvija sustav pametnih parkirališta (LPR sustav za očitavanje tablica) te mreža Park & Ride i Park & Bike lokacija na rubovima grada, povezanih s javnim prijevozom i biciklističkom infrastrukturom.

Za sigurnost i red na ulicama uvodi se i napredni sustav videonadzora na 16 lokacija koji će pratiti nepropisno odlaganje otpada i kretanje vozila u pješačkim zonama poput Korza. Cijelu priču o tehnološkom razvoju zaokružuje Sinergana, novi inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, koji će služiti kao inovacijski hub za razvoj budućih pametnih proizvoda.

O najnovijim i budućim projektima grada Rijeke te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.