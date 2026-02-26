GreenWay Hrvatska ruši barijere i uvodi roaming po 'domaćoj cijeni'

GreenWay korisnicima omogućuje punjenje vozila na roaming punionicama u Hrvatskoj po istim cijenama koje nude sami operatori

Električna mobilnost u Hrvatskoj ulazi u fazu u kojoj više nije dovoljno imati infrastrukturu – ključno postaje korisničko iskustvo, predvidljivost troška i interoperabilnost mreža. Upravo u tom kontekstu GreenWay Hrvatska uvodi novu pogodnost: od veljače 2026. korisnicima omogućuje punjenje električnih vozila na odabranim roaming punionicama u Hrvatskoj po istim cijenama koje nude sami operatori.

Riječ je o modelu koji korisnicima omogućuje punjenje na partnerskim mrežama uz korištenje iste GreenWay aplikacije i iste RFID kartice – bez dodatnih registracija i bez paralelnih korisničkih računa, uz jedinstveni mjesečni račun za sva punjenja.

Jedna aplikacija, jedna kartica, jedan račun

U praksi to znači da vozač električnog vozila može doći na roaming lokaciju, pokrenuti punjenje putem GreenWay aplikacije ili RFID kartice i sve troškove imati objedinjene kroz jedan sustav.

Za poslovne korisnike i flote to donosi posebno važnu operativnu prednost:

automatski R1 račun

jedinstvenu evidenciju svih punjenja

jednostavnije knjiženje i kontrolu troškova

smanjenje administrativnog opterećenja

Upravo administrativna kompleksnost često predstavlja skriveni trošak e‑mobilnosti – posebno kod tvrtki čiji zaposlenici pune vozila na različitim mrežama.

Što to znači za tržište?

Interoperabilnost postaje standard europskog tržišta. U skladu s regulativom poput AFIR‑a (EU 2023/1804), naglasak je na transparentnosti cijena, uklanjanju barijera i jednostavnijem pristupu infrastrukturi.

Slične roaming modele već koriste i drugi tržišni akteri kroz e‑roaming suradnje na europskim platformama. Razlika je u tome što GreenWay dodatno naglašava cjenovnu konkurentnost na odabranim roaming lokacijama u Hrvatskoj, čime roaming postaje ne samo tehnička, nego i financijski atraktivna opcija.

Širok europski doseg i nacionalna dostupnost

Korisnici GreenWaya imaju pristup gotovo 300.000 punionica diljem Europe. U Hrvatskoj GreenWay omogućuje pristup gotovo svim javno dostupnim punionicama, dok je kroz nacionalni roaming na odabranim lokacijama – Kaufland, Lidl i Eleport – punjenje omogućeno po važećim cijenama samih operatora, što obuhvaća približno 200 roaming lokacija diljem zemlje (ovisno o lokaciji i mreži).

Istodobno, GreenWay aktivno radi sa svojim roaming partnerima na daljnjem širenju ovakvih uvjeta, s ciljem da roaming iskustvo za korisnike bude što jednostavnije i troškovno predvidljivije.

Zašto je ovo dobra vijest za poslovanje?

Za tvrtke koje elektrificiraju vozne parkove ključni su:

predvidljivost troška

operativna jednostavnost

centralizirano upravljanje

skalabilnost na međunarodnoj razini

Niže roaming cijene u kombinaciji s jedinstvenim sustavom naplate čine električnu mobilnost financijski i administrativno održivijom.

Povjerenje u ovakav model interoperabilnosti i upravljanja troškovima već su prepoznale i brojne flote, među kojima su i BYD i Phrixus.

U fazi tržišnog sazrijevanja, upravo ovakvi modeli – u kojima roaming znači „domaće iskustvo” i domaću cijenu – predstavljaju logičan iskorak prema zrelijem i konkurentnijem tržištu e‑mobilnosti u Hrvatskoj.

Model nacionalnog roaminga omogućuje GreenWay korisnicima punjenje na odabranim partnerskim mrežama po istim cijenama koje nude sami operatori, uz korištenje jedne aplikacije, jedne RFID kartice i jednog računa. Aktualne cijene i dostupnost uvijek su vidljive unaprijed u aplikaciji.