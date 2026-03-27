Korporativna kultura i ljudski resursi važniji su od softvera
Uspješna digitalna transformacija odgovor je na sve veću dinamiku tržišta, ali za to nije dovoljno implementirati novi IT sustav
Kao jedna od najstarijih domaćih kompanija za informacijsku tehnologiju (IT) i nakon 26 godina postojanja BiLog nastavlja razvijati se i rasti. Od početka, naglašava Tomislav Videc, član Uprave BiLoga, tvrtka se razvijala i ne prestaje se razvijati uza zahtjevne klijente, ponajviše u financijskom sektoru, u kojem su sigurnost, pouzdanost i usklađenost osnovni standard poslovanja. Rad u takvom okružju, ističe, oblikovao je snažno BiLogov pristup razvoju tehnologije i poslovanja.
Što je još utjecalo na dosadašnji razvoj tvrtke?
– Ključ našega dugoročnog uspjeha ulaganje je u ljude i razvoj njihovih kompetencija, ali i bliska suradnja s klijentima te praćenje njihovih potreba. Kroz kompleksne projekte izgradili smo domensku ekspertizu i stekli povjerenje velikih sustava. To iskustvo postupno smo pretvarali u standardizirane pristupe i rješenja kako bi se ključni procesi rješavali konzistentno, umjesto da se svaki projekt razvija od početka. Takav model klijentima omogućuje veću operativnu učinkovitost, bolju upravljivost procesa i donošenje odluka temeljenih na relevantnim i pravodobnim informacijama.
Zašto najčešće radite s bankama i osiguravateljima?
– Upravo u financijskom sektoru imamo najdublju domensku ekspertizu i najviše kompleksnih integracijskih scenarija. U takvim sustavima najjasnije do izražaja dolazi vrijednost standardizacije, automatizacije i kvalitetnog upravljanja podacima. Istodobno surađujemo i s velikim državnim institucijama te kompanijama iz realnog sektora, osobito onima koje imaju velik broj zaposlenika, više lokacija i potrebu za standardizacijom procesa. Geografski smo najaktivniji u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj te Bosni i Hercegovini, uz niz projekata u Austriji, Njemačkoj ili Švicarskoj. Takva regionalna prisutnost pokazala se vrlo praktičnom jer su tržišta dovoljno slična da možemo prenositi dobre prakse, ali i dovoljno različita da kontinuirano učimo i dodatno razvijamo fleksibilnost svojih proizvoda.
Koji su trendovi u digitalnoj transformaciji financijskih industrija?
– Trenutačno su najizraženija tri trenda. Prvi je potreba za skraćivanjem vremena izlaska novih proizvoda i funkcionalnosti na tržište, uz veću prilagodljivost bez dugih i skupih razvojnih ciklusa. Drugi je snažniji naglasak na operativnu učinkovitost, standardizaciju i sljedivost procesa, a treći je sve veći naglasak na upravljanje poslovanjem na temelju podataka. Financijske institucije pojačano ulažu u pouzdane pokazatelje, nadzorne ploče i jedinstven pogled na klijente, proizvode, rizike i rezultate jer bez toga nije moguće kvalitetno upravljati kompleksnim sustavima i donositi pravodobne poslovne odluke. U tom kontekstu raste i interes za umjetnu inteligenciju, ali njezina stvarna vrijednost dolazi do izražaja tek kada su temeljni procesi adekvatno digitalizirani, podaci kvalitetno strukturirani, a sustavi međusobno dobro povezani. U bankarstvu, osiguranju i drugim financijskim djelatnostima AI zato ima najviše smisla kao nadogradnja na uređene procese i kvalitetne podatke.
Koja ključna rješenja i usluge nudite?
– Nudimo kombinaciju vlastitih proizvoda i projektne isporuke. Naš portfelj čine Phoenitian, core insurance rješenje koje pokriva sve ključne osigurateljne procese i sve linije osiguranja, Product Studio, alat za upravljanje proizvodima i portfeljem, Akira HRM, sustav za upravljanje ljudskim resursima, te DataStudio, rješenje za upravljanje podacima i analitiku. Uz to pružamo poslovni i tehnički consulting, implementaciju, integracije, podršku te custom development kada za to postoji jasan poslovni razlog i stvarna potreba klijenta. U praksi često primjenjujemo pristup postupne modernizacije: zadržati dijelove sustava koji dobro funkcioniraju, a ciljano unaprijediti one koji usporavaju razvoj, otežavaju integracije, narušavaju kvalitetu podataka ili ograničavaju korisničko iskustvo. Takav pristup klijentima omogućuje bolju kontrolu rizika, postupne faze realizacije i mjerljive poslovne rezultate.
Čime se izdvaja Phoenitian?
– Phoenitian se izdvaja time što u jednoj platformi objedinjuje sve linije osiguranja i sve ključne osigurateljne procese od razvoja proizvoda i prodaje preko upravljanja policama i štetama do financija, izvještavanja i regulatorne usklađenosti. U mnogim tvrtkama ti su procesi još uvijek raspoređeni u više sustava, a životna i neživotna osiguranja vode se odvojeno, što povećava integracijski rizik i operativne troškove. Naš je pristup drugačiji: jedna platforma, jasne uloge i mogućnost da osiguravatelj velik dio upravljanja proizvodima i pravilima preuzme u vlastite ruke. Posebnu ulogu pritom ima Product Studio, alat koji omogućuje da se proizvodi, paketi, pravila i varijante po kanalima mijenjaju brzo i kontrolirano, uz jasno praćenje promjena. Velik naglasak stavljamo i na podatke te Phoenitian korisnicima pruža potporu poslovnom odlučivanju temeljenu na informacijama izdvojenim iz podataka, uz mogućnost analize uzroka i trendova.
Koje su posebnosti domaćeg, ali i europskog tržišta osiguranja?
– Hrvatsko tržište osiguranja danas je, nakon više od desetljeća članstva u Europskoj uniji, snažno integrirano u europski kontekst i s njim dijeli ključne trendove. Razina penetracije osiguranja u privatnom i korporativnom segmentu i dalje je niža nego na razvijenijim europskim tržištima, što ostavlja prostor za rast. Istodobno, očekivanja korisnika rastu brže od spremnosti većeg dijela sektora: brza i transparentna usluga, digitalni kanali, self-service i jasna komunikacija postaju standard. Najveći izazovi su poznati: podići korisničko iskustvo na razinu drugih industrija, ubrzati procese i smanjiti operativne troškove, skratiti time-to-market te razvijati segmentirane ponude i pakete raznovrsnih usluga i proizvoda koje korisnici sve više očekuju. Kvalitetna IT modernizacija u tome može imati veliku ulogu jer može ubrzati isporuku i smanjiti operativni rizik, ali samo ako je praćena disciplinom u upravljanju podacima i promjenama. Drugim riječima, nije dovoljno implementirati novi sustav; potrebno je jasno definirati upravljanje procesima, postaviti odgovornosti unutar organizacije i kontinuirano pratiti poslovne rezultate.
Koja daljnja kretanja očekujete na IT tržištu?
– Na IT tržištu vidimo nekoliko jasnih smjerova razvoja. Prije svega, jača produktni pristup uz manje rješenja po mjeri. Rastu zahtjevi za sigurnošću i kibernetičkom otpornošću, kao i pritisak na mjerljivu vrijednost investicija. Klijenti traže bržu isporuku uz kontrolu rizika, odnosno rješenja spremna za integraciju, prilagodbu i dugoročno održivo upravljanje promjenama. Paralelno raste i očekivanje da dobavljač preuzme odgovornost za operativnu upotrebljivost, a ne samo za tehničku ispravnost.
Kako promovirate kompaniju i rješenja?
– Najbolja promocija su zadovoljni klijenti i uspješno odrađeni projekti, stoga velik dio našeg rasta dolazi kroz preporuke i dugoročne odnose. Konferencije su korisne za praćenje novosti, otvaraju prilike za partnerstva i razvoj zaposlenika, ali i za validaciju vlastitih ideja: što tržište doista traži, a što je samo prolazni trend. Prošle godine sudjelovali smo na konferencijama u Londonu, Amsterdamu, Kopenhagenu, Opatiji i Sarajevu, a i ove godine nastavljamo konferencijske aktivnosti te smo se upravo vratili s najveće insurtech-konferencije u Londonu, gdje smo sudjelovali kao sponzor i izlagač. Razmjenom ideja i iskustava na konferencijama možemo bolje razumjeti prioritete industrije i usmjeriti razvoj proizvoda prema rješenjima koja klijentima donose najveći učinak uza što manji operativni teret. Tako smo ove godine primijetili sve veći interes za modernizaciju core sustava, integracije i embedded modele distribucije.
Što bi mogli biti izazovi za budući razvoj poslovanja tvrtke?
– U dinamičnom poslovnom okružju izazovi se mijenjaju, ali naš odgovor mora ostati isti: kontinuirani razvoj ljudi i kapaciteta te disciplina u isporuci rješenja. Konkretno, to za nas znači skalirati znanje, podršku, sigurnost i release management bez kompromisa na kvaliteti, uza zadržavanje fokusa na proizvodima i stvarnim problemima klijenata. Širenje na nova tržišta traži standardizaciju procesa i pametno upravljanje lokalnim specifičnostima te stoga razvijamo rješenja koja mogu pratiti različite poslovne modele i tržišne zahtjeve bez nepotrebne kompleksnosti i narušavanja stabilnosti sustava.