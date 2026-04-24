Pred nama je godina prilagodbi i operativne discipline

O dekarbonizaciji, diverzifikaciji izvora energije, kibernetičkoj sigurnosti i sve većim zahtjevima tržišta prema kompanijama do 2030.

Piše: Alen Voloder, predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska

Otpornost za nas prije svega znači sigurnu i cjenovno održivu opskrbu energijom te stabilnost opskrbnih lanaca, ali i rad na ostvarivanju svoje strategije dekarbonizacije Budućnost na djelu. Diverzirficiramo izvore energije, ulažemo u obnovljive izvore, uvodimo zamjenska goriva podrijetlom od biomase te optimiziramo logistiku i distribuciju. Osim jačanja kapaciteta proizvodnje iz obnovljivih izvora, radimo na modernizaciji postrojenja i povećanju klinker-supstituta.

S obzirom na rast kibernetičkih rizika, znatno smo ojačali zaštitu industrijskih sustava i operativne tehnologije te certificiramo sustave upravljanja zaštitom osobnih podataka i podugovorenih procesa. Naš prvi prioritet ostaje sigurnost naših zaposlenika. Fokus je na energiji, logistici i sigurnosti, uključujući i kibernetičku, uz ubrzanje napora na ostvarenju strategije dekarbonizacije. S obzirom na globalne geopolitičke i gospodarske prilike, ovo će biti godina prilagodbi, a ključne će biti operativna učinkovitost i upravljanje troškovima.

Bit će potrebno mnogo discipline u tome, istodobno s kontinuiranom transformacijom proizvodnje prema niskougljičnom poslovanju kao pretpostavci trajne konkurentnosti. Što se tiče rezultata, očekujemo stabilnu potražnju te umjeren godišnji rast. Do 2030. poslovni svijet bit će znatno otporniji, ali i kompleksniji. Upravljanje rizicima bit će integrirani dio strateškog odlučivanja i proširit će se još jače od klasičnog upravljanja rizicima na upravljanje rizicima održivosti. U skladu s tim, vjerujem da će se povećati zahtjevi za odgovornost kompanija prema društvu i okolišu, ne samo regulativno već mnogo snažnije u očekivanjima ulagača i tržišta.

U industrijama poput cementne 2030. bit će obilježena prijelazom prema dekarbonizaciji proizvodnje, niskougljičnom poslovanju i primjeni novih tehnologija. Vjerujem da će najotpornije i najuspješnije biti one kompanije koje integriraju održivost u poslovni model i pritom zadrže operativnu učinkovitost.