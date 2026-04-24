Od pružatelja povezivosti prema tehnološkom partneru

O ulaganjima u infrastrukturu, ubrzanoj AI transformaciji i discipliniranoj optimizaciji troškova bez kompromisa u kvaliteti usluge

Piše: Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija

U vremenu povećane neizvjesnosti fokusirali smo se na pouzdanu infrastrukturu, sigurnost i operativnu otpornost. Kibernetičku sigurnost jačamo na dvije razine: razvojem sigurnosnih proizvoda i usluga za poslovne korisnike te dodatnim ulaganjima u zaštitu kompanijskih sustava i edukaciju zaposlenika.

Nastavljamo snažno investirati u podatkovne centre i cloud -ješenja te fiksnu i mobilnu mrežu kao temelje digitalne suverenosti. Vlastite mrežne kapacitete razvijamo kako za potrebe svoga poslovanja, tako i za poslovne korisnike koji traže sigurna i skalabilna rješenja. Paralelno disciplinirano optimiramo troškove kako bismo očuvali profitabilnost bez kompromisa u kvaliteti usluge. Očekujemo stabilne poslovne rezultate uz fokus na održivu profitabilnost, koja je preduvjet za kontinuirana ulaganja i dugoročno kvalitetne usluge za korisnike.

S obzirom na snažne pritiske na troškove, prije svega zbog rasta cijena energenata i operativnih troškova, dodatno radimo na povećanju operativne učinkovitosti i optimizaciji internih procesa, bez narušavanja korisničkog iskustva. Istodobno ubrzavamo AI transformaciju kompanije, s ciljem jednostavnijih procesa, bržeg donošenja odluka i stvaranja veće vrijednosti za korisnike. Do 2030. telekom-industrija jasno će se pomaknuti iz uloge pružatelja povezivosti prema ulozi tehnološkog partnera za digitalno poslovanje. Visokokapacitivna infrastruktura, podatkovni centri i cloud-usluge sve će više funkcionirati kao jedinstven ekosustav koji podržava razvoj digitalnih usluga i umjetne inteligencije.

Upravo će ta kombinacija biti temelj konkurentnosti. Umjetna inteligencija dodatno će ubrzati transformaciju automatizacijom, pametnim upravljanjem mrežom, prediktivnim održavanjem i personaliziranim korisničkim iskustvom. Kompanije koje uspiju povezati infrastrukturu, podatke i tehnologiju u konkretna rješenja za korisnike zadržat će relevantnost, a one koje ostanu na klasičnom modelu povezivosti neće.