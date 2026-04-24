Otpornost će postati jednako važna kao profitabilnost

O jačanju organizacijske i tehnološke otpornosti, regulativnim promjenama i strateškim prioritetima kompanije do 2030. godine

Piše: Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle

U razdoblju izraženih geopolitičkih napetosti i rastućih kibernetičkih prijetnji fokusirali smo se na sustavno jačanje otpornosti: organizacijske, operativne i tehnološke. Dodatno smo unaprijedili integrirani pristup upravljanju rizicima, s naglaskom na kontinuitet poslovanja, sigurnost kritične infrastrukture i potpunu usklađenost s regulativnim zahtjevima.

Regulativne promjene, uključujući novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, ne promatramo kao administrativno opterećenje, već kao sastavni dio odgovornog upravljanja i dugoročne stabilnosti poslovanja. Unatoč zahtjevnim tržišnim uvjetima, u 2025. ostvarili smo stabilne poslovne rezultate te ostali usmjereni na realizaciju ključnih strateških ciljeva.

U idućem razdoblju očekujemo rast segmenta Digitalno društvo, ponajprije zbog investicijskih ciklusa vezanih uz nastavak projekta nadzora vanjskih granica EU-a te digitalne transformacije javnog i privatnog sektora. Nužne promjene vidimo ponajprije u jačanju operativne učinkovitosti, agilnosti i brzine prilagodbe, jer upravo su to preduvjeti uspjeha u okružju u kojem se rizici mijenjaju brzo i često nepredvidivo.

Ulazeći u novu fazu razvoja, još ćemo se snažnije usmjeriti na jačanje tehnološkog vodstva i poslovne izvrsnosti. Naglasak je na povećanju inovacijskoga kapaciteta, produbljivanju suradnje s kupcima, partnerima, akademskom zajednicom i relevantnim institucijama te kontinuiranom razvoju talenata i organizacijske kulture. Gledajući prema 2030., korporativni svijet bit će bitno drukčiji nego danas.

Otpornost će postati jednako važna kao i profitabilnost, a kibernetička sigurnost, regulativna usklađenost i jačanje tehnološke samostalnosti bit će ključni elementi konkurentnosti. Kompanije koje će uspjeti bit će one koje će znati strateški upravljati rizicima, donositi odluke na temelju dugoročne vrijednosti te istodobno zadržati snažnu odgovornost prema društvu u kojem djeluju.