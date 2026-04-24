Tvrtke i tržišta

Auto Hrvatska 12,8 milijuna eura prenijela u zadržanu dobit

24. travnja 2026.
Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor poslovne grupe Auto Hrvatska

foto
Edis Felić
Skupština kompanije odlučila je isplatiti dividendu iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5,1 milijuna eura

Auto Hrvatska je lani ostvarila (konsolidirano) neto dobit od 12,8 miilijuna eura za koju je Skupština kompanije odlučila da se rasporedi u zadržanu dobit, a da se dioničarima isplati dividenda iz prethodnih zadržanih dobiti.

Objavljeno je to na Zagrebačkoj burzi, a riječ je o ukupno 5,1 milijuna eura iz prethodno zadržanih dobiti. Cijena jedne dionice iznosi oporezivih 9 eura te je predviđeno da se dividenda isplati dioničarima 20. svibnja ove godine.

Inače, prema ranije objavljenom godišnjem izvještaju Auto Hrvatska je lani ostvarila (konsolidirano) 284,2 milijuna eura prihoda, što je za 14 milijuna eura ili za pet posto više nego u prethodnoj 2024.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Auto Hrvatska#Neto Dobit#Postprodaja#Gospodarska Vozila
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right