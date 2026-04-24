Auto Hrvatska 12,8 milijuna eura prenijela u zadržanu dobit

Skupština kompanije odlučila je isplatiti dividendu iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5,1 milijuna eura

Auto Hrvatska je lani ostvarila (konsolidirano) neto dobit od 12,8 miilijuna eura za koju je Skupština kompanije odlučila da se rasporedi u zadržanu dobit, a da se dioničarima isplati dividenda iz prethodnih zadržanih dobiti.

Objavljeno je to na Zagrebačkoj burzi, a riječ je o ukupno 5,1 milijuna eura iz prethodno zadržanih dobiti. Cijena jedne dionice iznosi oporezivih 9 eura te je predviđeno da se dividenda isplati dioničarima 20. svibnja ove godine.

Inače, prema ranije objavljenom godišnjem izvještaju Auto Hrvatska je lani ostvarila (konsolidirano) 284,2 milijuna eura prihoda, što je za 14 milijuna eura ili za pet posto više nego u prethodnoj 2024.