ivan artuković, direktor francka

Gradimo kompaniju koja je istodobno stabilna i agilna

24. travnja 2026.
Ivan Artuković, direktor Francka:U fokusu nam je daljnji rast izvoznog potencijala- U Franck Grupi u fokusu nam je daljnji rast izvoznog potencijala gdje bilježimo blagi rast udjela izvoza u ukupnim prihodima. Tako smo, primjerice, uz unapređenje mode-la prodaje i jačanje prodajnog tima prošle godine, osigurali samostalnu distribuciju i kvalitetniju obradu tržišta u BiH, posebno u HoReCa kanalu, što je rezultiralo rastom od 26,2 posto, dok smo na hrvatskom tržištu rasli za 16,3 posto. Prema podacima Ni-elsena, iako je ukupno domaće tržište kave u padu od oko devet posto, naši udjeli rastu u odnosu na prošlu godinu, i to u ključnoj kategoriji mljevene kave, tako da za-ključno sa srpnjem ove godine držimo 54 posto tržišnog udjela. Moram naglasiti kako je kvaliteta naših finalnih proizvoda neupitna i tu nema prostora za kompromise. S obzirom na to da ove godine nije bilo COVID restrikcija, možemo govoriti o oporavku sektora ugostiteljstva. Uz to, i odlična turistička sezona pridonosi rezultatima u HoRe-Ca kanalu u kojem držimo lidersku poziciju, posebno s našim premium espresso bren-dovima. Od početka 2021. situacija s klimatskim uvjetima u zemljama uzgajivačima nastavlja se razvijati u smjeru koji je vrlo nepovoljan za urod. Ovo smanjenje dostup-nosti sirove kave na globalnom tržištu je u konačnici potaknulo drastično povećanje cijena ove osnovne sirovine za 100 posto na godišnjoj razini te je dosegnulo najveću razinu unatrag deset godina. Porast cijena potaknut je i poteškoćama u opskrbnim lancima te manjkom kontejnera i transportnih brodova, problema koji su i dalje aktu-alni što je dovelo do značajnog povećanja troškova brodarskog prijevoza koji su do pet puta veći. Uslijed svih ovih faktora, korekcija cijena finalnih proizvoda bila je nuž-na uz napomenu kako je ovime kompenziran samo dio cjenovnog udara prouzročenog enormnim porastom cijena sirovih kava. Usmjereni smo na smanjenje potrošnje e-nergenata i stvaranje određenih zaliha gotovih proizvoda kako bismo kroz zadnja dva mjeseca ove godine mogli smanjiti proizvodnju, a time i potrošnju plina. Važno je nag-lasiti kako Hrvatska i dalje ima poseban porez na kavu čime se destimulira konzuma-cija i to je recidiv vremena kada se kava smatrala luksuzom. Ovu vrstu poreza nema ni jedna država članica EU-a u našem okruženju, a kako te države primjenjuju i nižu stopu PDV-a na kavu (oko 9%), ukupno porezno opterećenje kave u Hrvatskoj je veće i do 35% u odnosu na susjedne zemlje.

Ivan Artuković direktor Francka

O liderskoj poziciji na tržištu kave, akvizicijama u Bosni i Hercegovini te primjeni umjetne inteligencije u financijama i prodaji

Piše: Ivan Artuković, direktor Francka

Poslovanje u industriji kave danas traži znatno višu razinu otpornosti nego prije nekoliko godina. Naš pristup upravljanju danas se temelji na anticipaciji rizika, diverzifikaciji izvora dobave i dugoročnim odnosima s partnerima. Istodobno smo proveli važna ulaganja u modernizaciju proizvodnje i digitalizaciju procesa. Uspjeli smo zadržati i dodatno ojačati lidersku poziciju na izazovnom tržištu mljevene kave u Hrvatskoj, unatoč inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći.

U isto smo vrijeme rasli i na svim ključnim tržištima u regiji, uz povećanje tržišnih udjela u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, kao i snažan rast izvoza, posebno na tržištu Srbije, pri čemu izvoz danas čini oko 35 posto ukupnog poslovanja. Važnim smatram i partnerski pristup unutar domaće prehrambene industrije.

Suradnje koje smo ostvarili s Krašem i Badelom pokazuju da jaki hrvatski brendovi mogu zajednički stvarati novu vrijednost, otvarati prostor za inovacije i dodatno jačati konkurentnost domaće proizvodnje. Kada govorimo o širenju poslovanja, akvizicijom tvornice za preradu kave u Posušju te lokalnih brendova Branck Caffé i Dolce Caffe dodatno jačamo poziciju u Bosni i Hercegovini i regiji.

Time povećavamo kapacitete, operativnu fleksibilnost i brzinu izlaska na tržište, što je u današnjem okružju iznimno važno. Jednako tako, sustavno jačamo model direct-to-consumer razvojem internetske trgovine, Franck Loyalty Cluba, CRM alata i marketinške automatizacije. U području tehnologije već upotrebljavamo i AI agente za automatizaciju određenih zadataka, ponajprije u financijama i prodaji, gdje nam pomažu u većoj učinkovitosti i kvalitetnijem donošenju odluka.

Do kraja godine očekujemo nastavak vrlo zahtjevnog tržišnog okružja, ali i prostor za daljnju prilagodbu operativnom učinkovitosti, discipliniranim upravljanjem troškovima, razvojem inovacija i jačanjem regionalne prisutnosti. Za sljedeće krize pripremamo se tako da gradimo kompaniju koja je istodobno stabilna i agilna: s modernim proizvodnim sustavima, diverzificiranim dobavnim lancima, snažnim brendovima i većom izravnom povezanošću s tržištem.

