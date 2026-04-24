Gradimo kompaniju koja je istodobno stabilna i agilna

O liderskoj poziciji na tržištu kave, akvizicijama u Bosni i Hercegovini te primjeni umjetne inteligencije u financijama i prodaji

Piše: Ivan Artuković, direktor Francka

Poslovanje u industriji kave danas traži znatno višu razinu otpornosti nego prije nekoliko godina. Naš pristup upravljanju danas se temelji na anticipaciji rizika, diverzifikaciji izvora dobave i dugoročnim odnosima s partnerima. Istodobno smo proveli važna ulaganja u modernizaciju proizvodnje i digitalizaciju procesa. Uspjeli smo zadržati i dodatno ojačati lidersku poziciju na izazovnom tržištu mljevene kave u Hrvatskoj, unatoč inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći.

U isto smo vrijeme rasli i na svim ključnim tržištima u regiji, uz povećanje tržišnih udjela u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, kao i snažan rast izvoza, posebno na tržištu Srbije, pri čemu izvoz danas čini oko 35 posto ukupnog poslovanja. Važnim smatram i partnerski pristup unutar domaće prehrambene industrije.

Suradnje koje smo ostvarili s Krašem i Badelom pokazuju da jaki hrvatski brendovi mogu zajednički stvarati novu vrijednost, otvarati prostor za inovacije i dodatno jačati konkurentnost domaće proizvodnje. Kada govorimo o širenju poslovanja, akvizicijom tvornice za preradu kave u Posušju te lokalnih brendova Branck Caffé i Dolce Caffe dodatno jačamo poziciju u Bosni i Hercegovini i regiji.

Time povećavamo kapacitete, operativnu fleksibilnost i brzinu izlaska na tržište, što je u današnjem okružju iznimno važno. Jednako tako, sustavno jačamo model direct-to-consumer razvojem internetske trgovine, Franck Loyalty Cluba, CRM alata i marketinške automatizacije. U području tehnologije već upotrebljavamo i AI agente za automatizaciju određenih zadataka, ponajprije u financijama i prodaji, gdje nam pomažu u većoj učinkovitosti i kvalitetnijem donošenju odluka.

Do kraja godine očekujemo nastavak vrlo zahtjevnog tržišnog okružja, ali i prostor za daljnju prilagodbu operativnom učinkovitosti, discipliniranim upravljanjem troškovima, razvojem inovacija i jačanjem regionalne prisutnosti. Za sljedeće krize pripremamo se tako da gradimo kompaniju koja je istodobno stabilna i agilna: s modernim proizvodnim sustavima, diverzificiranim dobavnim lancima, snažnim brendovima i većom izravnom povezanošću s tržištem.