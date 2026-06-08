Bruketa samostalan u agenciji, Sportini treći stečajni upravitelj

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Nizozemski RUSSELL SQUARE HOLDING više nije u vlasništvu agencije BRUKETA&ŽINIĆ&GREY. Nedavno je iz suvlasništva izašao i Nikola Žinić, pa jedini vlasnik ostaje Davor Bruketa. Ali Azhar Belgaumi i Jason James Stuart Smith više nisu direktori.

RUSSEL SQUARE HOLDING vlasnik je WPP MEDIJE CROATIA, a upravo smo prošlog tjedna pisali kako je Bruketa u podcastu Biznis priče Vladimira Stankovića najavio je da će Bruketa&Žinić&Grey potpisati ugovor s WPP-om kojim izlazi iz te globalne komunikacijske grupacije. Nekoliko dana kasnije Bruketa je objavio i promjenu imena pa se agencija sada zove 'BRUKETA&'.