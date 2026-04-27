Xiaomi s električnim autima prijeti Tesli i premium brendovima u Europi

Brzi rast i velika potražnja guraju najvećeg kineskog proizvođač pametnih telefona na europsko tržište, a broj isporuka već je na razini Tesle

Samo dvije godine nakon izgradnje svog prvog automobila, najveći kineski proizvođač pametnih telefona Xiaomi već je isporučio 650 tisuća električnih vozila, što je usporedivo s brojem Teslinih vozila prodanih prošle godine na najvećem svjetskom automobilskom tržištu, prenosi Financial Times. Osnivač Xiaomija, Lei Jun, kojeg često uspoređuju sa Steveom Jobsom, sada cilja izazvati kompaniju Elona Muska u Europi sa svojim premium električnim vozilima poznatim po iznimnom ubrzanju i naprednim značajkama.

Otkako je Lei 2021. najavio plan za izgradnju automobila, Xiaomi je iznenadio globalnu automobilsku industriju lansiranjem svog prvog modela, sportske limuzine Speed Ultra 7, samo tri godine kasnije, pri čemu je 50 tisuća primjeraka prodano u prvih 30 minuta nakon otvaranja narudžbi.

Nakon što je SU7 postao jedan od najprodavanijih automobila u Kini, njihov drugi model, YU7 vrijedan 35 tisuća dolara, koji konkurira Teslinom Modelu Y i dizajnom podsjeća na Ferrarijev Purosangue, zaprimio je 200 tisuća prednarudžbi u samo tri minute nakon lansiranja prošle godine.

Lei je izjavio da novi model YU7 GT 'može parirati standardima vrhunskog njemačkog automobila'. Njegovo lansiranje očekuje se krajem svibnja, a prvi je model koji je razvijen uz sudjelovanje europskih inženjera.

- U samo pet godina Xiaomi je postigao izvanredne rezultate. Ipak, i danas mnogi ljudi ne razumiju u potpunosti Xiaomi automobile, a neki čak imaju određene predrasude - rekao je 56-godišnji izvršni direktor.

U trenutku kada se prenapučena kineska automobilska industrija bori s viškom proizvodnih kapaciteta, potražnja za Xiaomijevim električnim vozilima nadmašuje njihove proizvodne mogućnosti, unatoč tome što su prošle godine proizveli 410 tisuća vozila u svojoj novoj tvornici u Pekingu.

Od osnutka 2010., prihod Xiaomija brzo je rastao, dosegnuvši prošle godine 457,3 milijarde juana (67 milijardi dolara). Ipak, analitičari upozoravaju da kompanija nije imuna na intenzivnu cjenovnu konkurenciju koja je smanjila profite i prodaju kod BYD-a i drugih masovnih proizvođača, prisiljavajući ih da traže rast na međunarodnim tržištima.

Nakon eksplozivnog rasta u posljednjem desetljeću, očekuje se i usporavanje rasta prodaje električnih vozila u Kini.

- Moraju pronaći tržište koje raste drugdje i to je racionalna odluka Xiaomija - rekla je Ernan Cui iz konzultantske kuće Gavekal Research.

Lei Xing, osnivač kineske konzultantske kuće AutoXing, dodao je da će Xiaomijevi glavni rivali biti Tesla, Porsche, BMW i Mercedes-Benz.

- Postoji već izgrađena prepoznatljivost brenda u području potrošačke elektronike u Europi, što je značajna prednost u odnosu na druge kineske brendove - rekao je.

Prenošenje uspjeha na europsko tržište ogroman izazov

Xiaomi nije otkrio na koje će europsko tržište prvo ući, ali je prošle godine otvorio centar za istraživanje i razvoj električnih vozila u Münchenu, zapošljavajući više od 75 inženjera. Mnogi kineski brendovi brzo su se proširili u Europi, s cijenama otprilike dvostruko višima nego u Kini, no i dalje ostaju pristupačni zahvaljujući naprednom softveru.

U svojoj jedinoj tvornici električnih vozila u Kini, Xiaomi koristi vlastite metode proizvodnje i materijale kako bi smanjio troškove i povećao izdržljivost vozila. Tvornica proizvodi jedno vozilo svakih 76 sekundi, uz stopu automatizacije od 91 posto, gdje stotine robotskih ruku sastavljaju automobile, dok autonomni mobilni roboti prevoze dijelove.

Što se tiče dizajna, kompanija se i dalje ugleda na rivale poput Tesle i Porschea. No, prema riječima financijskog direktora Alaina Lama, europskim proizvođačima nedostaje 'pamet' vozila i sposobnost povezivanja s ekosustavom koji uključuje pametne telefone i kućanske uređaje.

Govoreći o čestim posjetima europskih proizvođača njihovoj tvornici, Lam je dodao da već vide suradnju između europskih i kineskih proizvođača, što će pomoći daljnjem razvoju industrije. Ipak, analitičari upozoravaju da će Xiaomiju biti teško prenijeti uspjeh iz Kine na europsko tržište, gdje postoji snažna lojalnost brendovima, posebno prema premium njemačkim proizvođačima.

U prva tri mjeseca ove godine kineski brendovi imali su 8,6 posto udjela na tržištu novih automobila u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi, no taj je udio znatno manji u zemljama poput Njemačke i Francuske.

-Ulazak u premium segment dug je i zahtjevan proces. Xiaomi može uspjeti u Europi, ali vjerojatnije na štetu masovnih proizvođača nego premium njemačkih brendova - rekao je Matthias Schmidt, osnivač Schmidt Automotive Researcha.

Kineski regulatori prošle su godine pooštrili nadzor nad primjenom nedovoljno testiranih tehnologija autonomne vožnje nakon što su tri osobe poginule u nesreći koja je uključivala Xiaomi SU7 s poluautonomnim sustavom. Chris Liu, analitičar iz konzultantske kuće Omdia, rekao je da će Xiaomi također izgubiti neke prednosti koje ima u Kini, poput koordinacije s dobavljačima, što im je omogućilo brz i jeftin razvoj naprednih vozila.

- Velik dio njihove konkurentnosti vezan je uz kineski ekosustav, a to nije lako prenijeti u Europu - zaključio je Liu.