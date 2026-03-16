Na Zagrebačkom velesajmu ponovno se okupljaju tehnološki lideri

Na sajmovima BIAM & ZAVARIVANJE više od 300 izlagača iz tridesetak zemalja predstavlja najnovije proizvodne tehnologije

Od 14. do 17. travnja Zagrebački velesajam redefinira poziciju regionalnog industrijskog središta. U uvjetima intenzivne međunarodne konkurencije, Zagreb iznova potvrđuje status ključne točke susreta tehnoloških inovacija, umrežavanja i strateških poslovnih odluka.

Tehnologije koje oblikuju suvremenu proizvodnju

U paviljonima Zagrebačkog velesajma bit će predstavljena rješenja koja oblikuju suvremenu proizvodnju, od najnovijih alatnih strojeva i laserskih tehnologija do robotike, digitalizacije proizvodnih procesa i naprednih sustava zavarivanja.

– U realnome sektoru ništa ne može zamijeniti demonstraciju stroja uživo. Specifikacije možete proučavati na internetu, ali tek kad vidite stroj u radu i razgovarate sa stručnjacima, dobijete pravu sliku – ističe Damir Pavlek, komercijalni voditelj sajmova BIAM & ZAVARIVANJE.

Među ključnim su izlagačima globalni i regionalni tehnološki lideri poput Trumpfa, jednoga od vodećih svjetskih proizvođača laserskih sustava i alatnih strojeva, zatim Strojotehnike, Čelade, Južnog prolaza, Lorsela, Laser Solutiona, Rotometala, Metal Kovisa, Tehno Filtra i Okreta. Upravo kombinacija međunarodnih brendova i domaćih tehnoloških tvrtki daje sajmu posebnu vrijednost: posjetitelji na istome mjestu dobivaju pregled svjetskih trendova i rješenja razvijenih u regionalnome industrijskom ekosustavu.

Industrija, znanje i nova generacija stručnjaka

Industrija se posljednjih godina ubrzano transformira. Pogoni su digitalizirani, roboti preuzimaju repetitivne procese, a potražnja za visokokvalificiranim stručnjacima kontinuirano raste. Sajam BIAM & ZAVARIVANJE zato ima i snažnu edukativnu dimenziju. U sklopu sajma održava se INdustrijski inkubator, prostor koji povezuje realni sektor s obrazovnim institucijama i mladim stručnjacima.

– Strojevi ne znače ništa bez ljudi koji znaju njima upravljati. Kada mladi vide da mogu raditi s robotima, laserima i naprednim softverima, mijenja se i percepcija rada u industriji – naglašava Damir Pavlek.

Stručni program dodatno naglašava tehnološku i znanstvenu dimenziju događanja. Tradicionalno međunarodno savjetovanje KORMAT, posvećeno zaštiti materijala i industrijskom finišu, te seminar 'Koordinatori zavarivanja' okupljaju inženjere, istraživače i industrijske stručnjake koji raspravljaju o najnovijim rješenjima u području materijala i proizvodnih procesa.

U trenutku kad se u Europi ponovno snažno govori o proizvodnji, tehnologiji i industrijskoj konkurentnosti sajmovi kao što je BIAM & ZAVARIVANJE dobivaju dodatnu težinu jer okupljaju proizvođače, inženjere, investitore i mlade stručnjake koji rade na tehnologijama buduće proizvodnje.