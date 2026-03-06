Povećanje proizvodnje unatoč izazovnom tržišnom okružju

Obujam ambalaže od valovitoga kartona porastao je za 3,6 posto te je postavljen rekord u proizvodnji tvrtke od 771.100 tona ambalažnog papira

Konsolidiranu prodaju od 936 milijuna švicarskih franaka u protekloj financijskoj godini ostvarila je Model Grupa koja posluje u području ambalaže od punog i valovitog kartona, što je ujedno rast od 8,6 posto u odnosu na 2024. godinu. Volumen ambalaže od valovitog kartona porastao je za 3,6 posto te je postavljen novi rekord u proizvodnji tvrtke od 771.100 tona ambalažnog papira.

U zadnjih pet godina, Model Grupa uložila je preko 748 milijuna švicarskih franaka u tvornice za pakiranje i proizvodnju ambalaže, od čega lani 36 milijuna franaka što je ispod prosjeka prethodnih godina. Najviše se ulagalo u završetak tvornice papira u Eilenburgu u njemačkoj pokrajini Saskoj. Model Grupa inače razvija, proizvodi i isporučuje visokokvalitetnu ambalažu od punog i valovitog kartona, od jednostavne transportne ambalaže do visoko profinjenih kutija za čokolade i parfeme. Grupacija se sastoji od dvanaest kompanija u sedam zemalja, a glavna tržišta čine Njemačka, Švicarska, Češka, Poljska, područje Beneluksa, Austrija, Francuska, Slovačka, Hrvatska, Slovenija i Mađarska.

Značajan rast proizvodnje

Tvrtka sa sjedištem u Weinfeldenu u kantonu Thurgau u Švicarskoj zapošljava 4.344 djelatnika (prošle godine 4.349), od čega ih je 172 zaposleno u Hrvatskoj.

Na svojih petnaest proizvodnih mjesta u Švicarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj i Hrvatskoj, Model Grupa proizvela je u 2025. gotovo 1,42 milijarde četvornih metara ambalaže od valovitog kartona ili listova valovitog kartona te spomenutih 771.000 tona ambalažnog papira za proizvodnju valovitog kartona. Ocjenjuju to značajnim porastom proizvedene količine ambalažnog papira od 57 posto u odnosu na godinu prije, što je dobar rezultat zbog uspostave PM4 u Eilenburgu.

Izazovi na tržištu

Nakon što se količina proizvodnje ambalaže od valovitog kartona povećala za sedam posto u 2024. u odnosu na prethodnu godinu, Model Grupa ističe da je ponovno uspjela povećati količinu za 3,6 posto u 2025. unatoč izazovnom tržišnom okruženju. Prošlu godinu opet je obilježila dinamika u razvoju cijena sirovina i energije, što je dovelo do pada prodaje i marži za ambalažu i papir.

- Unatoč tome s tvornicom papira u Eilenburgu u Saskoj, ove godine nastavljamo širiti proizvodnju laganog papira za pakiranje. Ti impulsi će pozitivno utjecati na ponudu ambalaže od valovitog kartona i potražnju za našim proizvodima. Očekujemo da će se obujam prodaje ove godine ponovno povećati unatoč mogućem nastavku depresivnog raspoloženja na tržištu – navode u Model Grupi.