NGEN osvojio EUPD Research Top Innovation Award 2026 za platformu SG Connect

SG Connect je vertikalno integrirana platforma koja objedinjuje upravljanje energetskim sustavima – od proizvodnje i potrošnje energije na lokaciji korisnika do sudjelovanja na energetskim tržištima

NGEN-ova platforma za upravljanje energijom SG Connect osvojila je prestižnu nagradu EUPD Research Top Innovation Award 2026 u kategoriji sustava za upravljanje energijom (EMS) za tržišta Njemačke i Austrije. Riječ je o jednom od najuglednijih priznanja u europskoj industriji solarne energije i sustava za pohranu energije, koje potvrđuje NGEN-ovu poziciju među vodećim inovatorima u području energetskih tehnologija.

Nagradu dodjeljuje njemački institut za istraživanje tržišta EUPD Research, a temelji se na neovisnom trostupanjskom procesu evaluacije. Posebnu težinu ima činjenica da čak 40 posto konačne ocjene dolazi izravno od instalatera i integratora sustava, odnosno stručnjaka koji svakodnevno rade s rješenjima za upravljanje energijom.

- Činjenica da instalateri imaju najveći udio u ocjenjivanju za nas predstavlja najveće priznanje. SG Connect nije ocjenjivan samo kroz teoriju i prezentacije, već od ljudi koji svakodnevno implementiraju sustave upravljanja energijom. Upravo zato ovo priznanje ima posebnu vrijednost za cijeli naš tim - izjavio je Roman Bernard, osnivač i glavni izvršni direktor NGEN-a.

Jedinstvena platforma za upravljanje energijom

SG Connect je vertikalno integrirana platforma koja objedinjuje upravljanje energetskim sustavima – od proizvodnje i potrošnje energije na lokaciji korisnika do sudjelovanja na energetskim tržištima. Modularna arhitektura omogućuje povezivanje lokalnog upravljanja, optimizacije uz pomoć umjetne inteligencije, agregacije i trgovanja energijom u jedinstveno digitalno okruženje.

Platformu dodatno nadopunjuje rješenje SG Brain, koje uz pomoć umjetne inteligencije automatski optimizira rad baterijskih sustava za pohranu energije prema tržišnim cijenama električne energije, vremenskim uvjetima, stanju napunjenosti baterije i obrascima potrošnje korisnika. Time se smanjuju troškovi energije, optimiziraju mrežne naknade i produljuje životni vijek sustava.