Tesline baterije u Ražinama: investicija od 60 milijuna eura

Na lokaciji Impol‑TLM‑a u Šibeniku dovršava se prvi veliki samostalni baterijski sustav u Hrvatskoj, snage 60 MW i kapaciteta 120 MWh

Kontrast je glavno obilježje šibenskih Ražina. Nekad dom industrijskoga giganta TLM-a, Ražine su poslovna zona u kojoj se stara industrija spaja s novom ekonomijom. Oronule hale izmjenjuju se s novim poslovnim zgradama, stari putovi i oputine priključuju se na nove višetračne prometnice, a zahrđali stupovi distribucijske mreže stoje tik uz moderne narančasto-crne dalekovode. U toj slici, u prostoru Impol-TLM-a, na području nekadašnje šibenske industrijske perjanice, u nekoliko je godina niknuo prvi veliki samostalni i automatizirani baterijski sustav u Hrvatskoj, utemeljen na Teslinoj tehnologiji.

– Moj prijatelj iz New Yorka rekao je: 'Overnight success, six years in the making' – prisjetio se direktor i suvlasnik NGEN Smart Energy Systemsa Željko Šmitran, koji je tu investiciju razvijao punih šest godina.