Strpljen, spašen: 5 najčešćih grešaka pri ulaganju na burzi

Što se događa uz pristup 'kud svi Turci...' vidimo na primjeru SpaceX-a. No, FOMO efekt samo je jedna od zamki za neiskusne ulagače

Štednja građana sve se više odljeva iz banaka, a dio tog novca prelijeva se i na burzu. Posljednji podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da su u lipnju građani povukli s oročene štednje dodatnih 100 milijuna eura. S druge strane, raste promet Zagrebačke burze, i to primjetno. Nedavna statistika za srpanj pokazuje da je tijekom ove godine promet unutar knjige ponuda dosegnuo više od 415 milijuna eura, što je gotovo 45 posto više nego godinu ranije.

Dodatni poticaj burzovnoj trgovini trebao bi donijeti predloženi Hrvatski investicijski račun, koji će omogućiti neoporezivo ulaganje do 200 tisuća eura. Tko se odluči na otvaranje HIR-a, možda će se i prvi put susresti sa svijetom burze, dionica, brokera i svega što čini tržište. Kako izbjeći najčešće greške koje pri ulaganju čine početnici, ali i oni koji su već prisutni na tržištu, a još nisu svladali osnovne postulate ulaganja? Pitanje je tim važnije s obzirom na to da HIR neće olakšati samo trgovanje na domaćoj burzi, već i na mnogo većim stranim tržištima gdje početnici, privučeni medijskim objavama o tehnološkim milijarderima, nerijetko prođu 'bosi po trnju' zbog nedovoljno znanja i iskustva.

Za ovu temu svoja iskustva podijelio je Danijel Labaš, varaždinski investitor već godinama prisutan na domaćoj i inozemnim burzama. Labaš je bio i jedan od prvih licenciranih brokera u Hrvatskoj, još početkom 90-ih godina, te je iz prve ruke svjedočio razvoju domaćeg tržišta, njegovom vrhuncu 2007. godine, padu godinu kasnije i višegodišnjoj stagnaciji koja je na hrvatskom tržištu trajala mnogo duže nego u razvijenijim zemljama Europe.

Poglede iz perspektive mlađe generacije dao nam je Marin Onorato, suosnivač društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Mathematica Capital Partners i odličan poznavatelj svjetskih financijskih tržišta.

Kupnja dionica zbog FOMO efekta

Jedna od najraširenijih pogrešaka malih ulagača jest donošenje odluka o kupnji na temelju medijske fame, napisa na internetskim forumima ili savjeta s društvenih mreža. Pojava zvana FOMO (Fear Of Missing Out) motivira početnike na kupnju dionica u trenutku kada su one već vrlo blizu vrhuncu vrijednosti. U financijskim se krugovima nerijetko može čuti kako se početnike na burzi među malim investitorima može prepoznati jer kupuju dionice čija je cijena proteklih nekoliko godina već otišla tri ili četiri puta gore.