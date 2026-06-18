U novom broju doznajte više o dvojnoj namjeni domaće industrije

Analizirali smo kompaniju Žitoproizvod, a donosimo i priču tvrtke Fasal Bio, koja proizvodi širok spektar proizvoda: od igračaka do žvakalica za praščiće

Kad se najava da će Iran dobiti 300 milijardi dolara poveže s Trumpovom izjavom da sadašnji režim u Iranu vode 'vrlo racionalni ljudi', nije teško zaključiti da se Donald 'učipio' u spomenutih 300 milijardi dolara. Nešto on i njegova obitelj, a velikim dijelom prijateljske mu američke korporacije, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Osvajanje posljednjega članstva koje si je vlada Andreja Plenkovića zaželjela bilo je najavljeno za sredinu ove godine, no srpanj je pred vratima, a OECD više se ne spominje. Po novome, pristupanje se očekuje potkraj ove godine ili tijekom sljedeće, kad bi to trebalo impresionirati birače. Gdje je zapelo s ulaskom u OECD saznajte u aktualnoj temi.

Razgovarali smo s novim čelnim čovjekom Udruge Glas poduzetnika, Brunom Samardžićem, koji nije imao 100 dana prilagodbe na svojoj novoj poziciji. Preuzeo je tu funkciju u turbulentnoj smjeni donedavnog predsjednika koji je izbačen iz UGP-a i odmah nakon toga morao stati na prvu liniju obrane od Vladinih antiinflacijskih mjera.

Širenje civilne proizvodnje u vojnu uvjet je opstanka domaće industrije. Riječ je o potpunom preslagivanju europskoga gospodarstva u kojem profitiraju isključivo agilni i tehnološki napredni sustavi; sustavi koji žive i zarađuju na masovnome civilnom tržištu, a u kriznim situacijama pretvaraju se u obrambeni štit. Takvi hibridni poslovni modeli tvrtkama jamče stabilne komercijalne prihode i istodobno otvaraju vrata visokoprofitabilnih europskih i NATO-ovih fondova te obrambenih ugovora. Više o dvojnoj namjeni čitajte u temi tjedna.

Analizirali smo kompaniju Žitoproizvod, a donosimo i poduzetničku priču Krešimira i Ivone Hagljan i tvrtke Fasal Bio, koja proizvodi širok spektar proizvoda: od edukativnih igračaka, do ekoloških žvakalica za praščiće.