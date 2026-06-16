OAK Leadership Model Training™: Počela radionica o liderskim vještinama

Dvadesetak polaznika pod vodstvom psihologa i Systemic Team Coacha Hrvoja Bulata uči kako motivirati ljude i graditi angažirane timove

U hotelu International u Zagrebu danas je počela dvodnevna praktična radionica OAK Leadership Model Training™, u organizaciji Lidera. Dvadesetak polaznika kroz dva dana intenzivnog rada usvajat će konkretne alate za svakodnevne izazove upravljanja ljudima.

Radionicu vodi Hrvoje Bulat, psiholog, savjetnik za leadership, trener liderskih vještina i Systemic Team Coach s više od dvadeset godina iskustva u razvoju rukovoditelja i zaposlenika. Bulat je, između ostalog, godinama vodio tim za podršku za više od tisuću prodavača u jednoj od vodećih hrvatskih kompanija, a autor je stručnih članaka za Lider, Netokraciju i europski AIHR. Član je i Harvard Business Review Advisory Councila.

OAK Leadership edukacija.

Hrvoje Bulat

Polaznici će kroz program naučiti kako prepoznati duboke potrebe zaposlenika i pretvoriti ih u pokretač razvoja, kako motivirati demotivirane članove tima, davati zahtjevnu povratnu informaciju bez narušavanja odnosa te postavljati jasne i mjerljive ciljeve. Posebna pažnja posvetit će se i vođenju kratkih i učinkovitih sastanaka te izgradnji kulture međusobne podrške.

OAK Leadership edukacija.

Kontekst radionice ilustrira i najnovije Gallupovo istraživanje za 2025. godinu, prema kojemu je samo sedam posto zaposlenika u Hrvatskoj istinski motivirano za rad. Program se temelji na praktičnim situacijama iz poslovnog okruženja, a metode naučene ovih dana polaznici mogu primijeniti već prvog radnog dana po povratku s edukacije. Radionica traje još sutra, 17. lipnja.