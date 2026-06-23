Prodaja automobila u EU usporila, električni modeli u naletu

U svibnju je prodaja električnih automobila u EU porasla 42,9 posto, dok su benzinci i dizelaši nastavili gubiti tržišni udio

Prodaja automobila u Europskoj uniji usporila je u svibnju, uz snažnu potražnju za elektrificiranim modelima i slabe rezultate benzinaca i dizelaša, pokazali su podaci Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA). U svibnju je u EU registrirano ukupno 955 tisuća novih vozila, za 3,2 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Podatak pokazuje usporavanje prodaje u usporedbi s travnjem kada je uvećana za 5,1 posto. U skupini velike četvorke Njemačka je bilježila stagnaciju, a Francuska rast prodaje za 3,7 posto. Najbolji rezultat zabilježila je Italija s povećanjem broja registriranih novih vozila za 7,6 posto u odnosu na prošlogodišnji svibanj. U Španjolskoj prodaja se smanjila za 0,8 posto.

Popularni hibridi

Najpopularniji pogonski sklop bili su i u svibnju hibridni električni automobili s udjelom u tržištu od 37,8 posto, nešto manjim nego u prethodnom mjesecu. Prodaja je porasla za 8,2 posto, uz registirranih 359 tisuća vozila. Prema definiciji ACEA‑e, skupina obuhvaća "potpune i parcijalne hibride" koji, ovisno o snazi baterije, mogu u prosjeku voziti do 62 posto vremena samo na električni pogon. Najsnažnije je i u svibnju porasla prodaja električnih automobila na baterije, za 42,9 posto, uz nešto više od 200 tisuća novih registracija. Njihov udio u tržištu iznosio je 20 posto.

Znatno je uvećana i prodaja plug-in hibrida, za 12,2 posto, uz nešto više od 98 tisuća registriranih novih vozila i udjelom u tržištu od 9,7 posto. Prodaja benzinaca i dizelaša ponovo je pak smanjena, za 20,1 odnosno za 19 posto. Benzinci su držali udio u tržištu od 22,4 posto, a dizelaši od 7,6 posto, pokazuju podaci ACEA-e.

Rezultati kineskih tvrtki zrcale popularnost potpuno električnih i 'elektrificiranih' vozila pa je tako prodaja Leapmotora u svibnju više nego upeterostručena, prema procjenama ACEA-e. Chery je prodao otprilike tri puta više automobila, a BYD gotovo trostruko više nego u svibnju prošle godine. Skok je bilježio i Tesla, s također gotovo trostruko više prodanih vozila nego prije godinu dana.