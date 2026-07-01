Inflacija u Hrvatskoj usporila drugi mjesec zaredom

Stopa inflacija viša je u odnosu na isti mjesec lani, ali je u odnosu na svibanj niža za 0,4 posto, objavio je DZS

Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u lipnju 2026. bila je za 4,5 posto viša u odnosu na lipanj prošle godine, ali je u odnosu na svibanj 2026. niža za 0,4 posto, izvijestio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS).

Tako je, nakon što je u svibnju 2026. kad je inflacija iznosila 5,2 posto, zaustavljen višemjesečni trend ubrzavanja inflacije, nastavljen trend njezina usporavanja drugi mjesec uzastopno.

Što se tiče pojedinih glavnih komponenti indeksa, na godišnjoj razini u lipnju porasle su cijene za sve komponente, osim cijena industrijskih neprehrambenih proizvoda, koje su pale za 0,6 posto u odnosu na lipanj 2025. godine.

Cijene energije porasle su u lipnju za 13,2 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene usluga povećale su se za 8,1 posto, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8 posto. U odnosu na svibanj ove godine, pale su cijene za sve glavne komponente indeksa potrošačkih cijena, osim za komponentu usluga, koje su porasle za 1,1 posto.

Cijene energije pale su za 2,9 posto u lipnju 2026. u odnosu na svibanj, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,6 posto, a cijene hrane, pića i duhana za 0,2 posto. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, navodi se u priopćenju DZS-a, prema prvoj procjeni bile su u lipnju 2026. godine u prosjeku više za 4,2 posto u odnosu na lipanj 2025. godine. Na mjesečnoj razini, u usporedbi s podacima iz svibnja 2026. godine, bile tek 0,1 posto više.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u lipnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,2 posto, dok je na mjesečnoj razini porasla za 0,1 posto. Radi se o smanjenju u odnosu na izvještaj za svibanj 2026. godine, kad je godišnja stopa iznosila 4,9 posto.

Posustala inflacija i u eurozoni

Posustala je inflacija i u eurozoni. Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u lipnju 2,8 posto, izračunali su statističari. U svibnju bila je iznosila 3,2 posto i bila je najviša od rujna 2023. godine.

Rast cijena popustio je tako na početku ljeta, nakon ubrzanja u tri proljetna mjeseca koje se poklopilo s poskupljenjem energije zbog rata u Iranu i blokade Hormuškog tjesnaca. U takvim je uvjetima stopa inflacije u ožujku bila ubrzala na 2,6 posto, s 1,9 posto u prethodnom mjesecu. U travnju bila je ubrzala na 3,0 posto, odražavajući prije svega znatno poskupljenje energije.

I na početku ljeta daleko su najsnažnije porasle cijene energije, za 8,7 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, izračunali su statističari. Poskupljenje je ipak znatno blaže nego u svibnju i travnju kada su joj cijene bile više za 10,8 posto, zakoračivši u dvoznamenkasto područje prvi puta od veljače 2023. godine.

Slijede svježa hrana i usluge sa cijenama višim za 3,2 posto nego lani. Još u svibnju svježa hrana bila je skuplja za četiri posto, a usluge za 3,5 posto. Kad se isključe energija i svježa hrana, inflacija je u lipnju iznosila 2,2 posto, prema Eurostatovim izračunima. U svibnju je temeljna inflacija iznosila 2,3 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blagi pad cijena u lipnju, prvi puta od početka godine, za blagih 0,1 posto. U svibnju bilježile su pak isti postotni rast. Energija je u lipnju bila za 1,7 posto jeftinija nego u svibnju kada su joj cijene bile pale za 1,1 posto. Još u travnju bila je poskupjela za čak 3,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Osjetno je u svibnju pojeftinila i hrana, za 0,9 posto u odnosu na svibanj, kad su joj cijene bile porasle za 0,2 posto. U travnju hrana je na mjesečnoj razini bila poskupjela za 1,1 posto. Usluge su pak i u lipnju poskupjele za 0,4 posto, uz stabilizaciju cijena nakon 1,1-postotnog skoka u travnju, pokazuju izračuni statističara.