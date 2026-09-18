ICT partner koji preuzima odgovornost pružajući najbolje od tehnologije

Tvrtka Axians Hrvatska, dio međunarodne grupacije VINCI Energies, već 35 godina gradi poziciju pouzdanog partnera tijekom cijeloga životnog ciklusa tehnoloških rješenja

Axians Hrvatska već 35 godina posluje na hrvatskom ICT tržištu i danas okuplja više od 200 stručnjaka. Axians je međunarodni ICT brend grupacije VINCI Energies, specijaliziran za digitalnu transformaciju i cjelovita ICT rješenja – od infrastrukture, cloud-tehnologija, podatkovnih centara i mreža do kibernetičke sigurnosti, poslovnih aplikacija, podataka, umjetne inteligencije i upravljanih usluga.

Globalna Axians ICT line mreža okuplja 16.000 stručnjaka u 36 zemalja. Kao dio međunarodne Axians mreže, korisnicima u Hrvatskoj pruža lokalnu ekspertizu uz pristup znanju, iskustvu i najboljim praksama globalne organizacije. Stručnjaci Axiansa Hrvatska sudjeluju i u regionalnim i međunarodnim projektima, a iskustva i znanja iz tih projekata prenose na hrvatsko tržište.

Održivi rast

U 2025. Axians Hrvatska ostvario je prihod od 39,95 milijuna eura i neto dobit od 653 tisuće eura, čime je dodatno učvrstio poziciju na hrvatskom ICT tržištu. Ostvareni rezultati potvrđuju stabilnost poslovanja i uspješnost strateškog usmjerenja prema projektima i uslugama veće dodane vrijednosti.

U 2026. nastavlja s ambicijom daljnjeg rasta i razvoja poslovanja, pri čemu je poseban fokus na segmentima koji imaju snažan tržišni potencijal: SAP rješenjima, upravljanim IT uslugama (Managed services), kibernetičkoj sigurnosti i umjetnoj inteligenciji. Cilj je u 2026. nastaviti održivi rast prihoda i profitabilnosti, uz istodobno povećanje udjela kompleksnih projekata i usluga visoke dodane vrijednosti. Axians Hrvatska dodatni potencijal za rast vidi u sve većoj potražnji kompanija za sigurnom i skalabilnom IT infrastrukturom, modernizacijom poslovnih aplikacija te uslugama koje mu omogućuju fokusirati se na osnovno poslovanje, a tehnološku infrastrukturu i upravljanje njome povjerava specijaliziranom partneru.

360° ICT partner

Axians Hrvatska pozicioniran je kao 360° ICT partner, što znači da korisnicima pruža podršku tijekom cijeloga životnog ciklusa njihovih tehnoloških okružja – od savjetovanja i dizajna preko implementacije do održavanja i upravljanja sustavima. Taj portfelj uključuje cloud i podatkovnu infrastrukturu, mrežna rješenja i infrastrukturu, kibernetičku sigurnost, upravljane IT usluge (managed services), SAP poslovna rješenja i transformaciju, razvoj aplikacija i poslovnih rješenja, podatke, analitiku i AI rješenja, IT outsourcing i profesionalne usluge, rješenja za digitalno radno mjesto, automatizaciju, backup, disaster recovery i kontinuitet poslovanja. Fokus nije samo na implementaciji tehnologije, već na tome da tehnologija donese mjerljivu vrijednost poslovanju korisnika.

Stručnost i širina

Axiansovi klijenti su financijski sektor i osiguranja, telekomunikacije i ICT, logistika, distribucija i trgovina, proizvodnja i industrija, javni sektor i državne institucije, turizam, promet… Rješenja i usluge pruža velikim tvrtkama s kompleksnim poslovnim i tehnološkim zahtjevima, kao i malim i srednjim tvrtkama koje žele ubrzati digitalnu transformaciju, povećati razinu sigurnosti te uskladiti poslovanje s globalnim tehnološkim i sigurnosnim trendovima. Kombinacijom lokalnog iskustva i međunarodnih kompetencija Axians pomaže organizacijama ostvariti održiv rast, veću učinkovitost i dugoročnu konkurentnost.

Zdravka Jakopec, direktorica Axians Hrvatska/ Director Axians Hrvatska

Ključna snaga Axiansa Hrvatska leži u kombinaciji široke ICT ekspertize, dubokog razumijevanja poslovnih procesa korisnika te pristupa globalnoj ekspertizi unutar grupacije Axians i VINCI Energies. Posebno snažno razvija područje upravljanih usluga (managed services) jer današnje organizacije trebaju više od tehnološkog dobavljača. Korisnicima pomaže smanjiti operativne i sigurnosne rizike, osigurati predvidljivost troškova te dobiti pristup vrhunskim stručnjacima i kompetencijama koje je sve teže pronaći na tržištu. Upravo zato managed services Axians Hrvatska vidi kao jedan od ključnih pokretača budućeg razvoja. Ono što tu tvrtku dodatno izdvaja na ICT tržištu sposobnost je da ne promatra projekte kroz prizmu pojedine tehnologije već kroz poslovni rezultat koji korisnik želi ostvariti. Istodobno kontinuirano ulaže u razvoj zaposlenika, certifikate i nove tehnologije.

Digitalna transformacija s ljudskim pristupom

Na tržištu postoji mnogo tvrtki koje mogu isporučiti pojedinu tehnologiju. Ono što Axians Hrvatska izdvaja jest sposobnost da preuzme odgovornost za cjelokupno digitalno okruženje korisnika, od poslovnih aplikacija i podataka, preko infrastrukture i cloud platformi, do kibernetičke sigurnosti i upravljanih usluga. Istodobno kombinira lokalno prisutne timove, koji razumiju poslovni i regulatorni kontekst hrvatskog tržišta, s pristupom međunarodnoj ekspertizi grupacije Axians i VINCI Energies. To korisnicima omogućuje najbolje od oba svijeta: lokalnu blizinu i globalnu snagu.

Zoran Ilić, direktor Axians Hrvatska/ Director Axians Hrvatska

No kao najveću konkurentsku prednost Axians Hrvatska ističe način rada –​ fokusiranost na dugoročna partnerstva, a ne na jednokratne projekte. To najbolje opisuje i njegov slogan: The Best of ICT with a Human Touch. Dugoročna strategija Axiansa Hrvatska temelji se na tri ključna stupa: rastu u područjima najveće dodane vrijednosti za korisnike, transformaciji poslovnog modela te na zaposlenicima i internacionalizaciji znanja. Axians Hrvatska ne želi biti tvrtka koja prodaje tehnologiju. Želi biti partner koji preuzima odgovornost za digitalnu otpornost, sigurnost i kontinuitet poslovanja svojih korisnika.