A1 Hrvatska predstavila novu ponudu za privatne korisnike

Nove tarife donose više fleksibilnosti, roaming izvan Europe, pogodnosti za mlade i jednostavniju TV ponudu

A1 Hrvatska predstavila je novu ponudu za privatne korisnike koja donosi jednostavniji izbor, veću fleksibilnost i više vrijednosti kroz mobilne, fiksne i TV usluge. Promjene prate različite potrebe korisnika, od mladih i putnika do onih koji traže više digitalnih sadržaja i sigurnosti, a zajednički ih objedinjuje novi slogan 'Jedan za sve'.

Više pogodnosti u mobilnim tarifama

U mobilnoj ponudi dostupna je nova roaming opcija za korištenje mobilnog interneta izvan Europe. A1 je pripremio i posebnu ponudu za mlade od 18 do 26 godina, koja donosi 8 eura mjesečnog popusta uz tarife Savršena+ i Apsolutna.

Novost je i MOZAIK PLUS, paket dodatnih pogodnosti i usluga koji uključuje sigurnost, osiguranje, streaming i druge digitalne usluge.

- Korisnici danas od mobilne usluge očekuju više od same tarife. Žele jednostavan izbor, relevantne pogodnosti i veću vrijednost u svakodnevnom korištenju. Zato smo novu ponudu gradili tako da bolje prati različite potrebe, od mladih i onih koji često putuju do korisnika kojima su važni sigurnost, zabava i dodatne digitalne usluge - istaknula je Maja Biočić, direktorica marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska.

U fiksnoj ponudi fokus je na stabilnosti veze, transparentnoj vrijednosti i jednostavnijem korisničkom iskustvu, uz rješenja poput Smart Optike koja korisnicima olakšavaju prelazak na kvalitetniju fiksnu uslugu.

TV ponuda s više slobode izbora

Promjene stižu i u TV ponudu, koja je pojednostavljena kroz Mini i Maxi Xplore TV pakete. Među novostima je Pick&Play, koncept koji A1 predstavlja kao prvi takav na hrvatskom tržištu, a korisnicima omogućuje da svakog mjeseca biraju između streaming platforme ili Sport Premium sadržaja, ovisno o svojim interesima.

TV usluga dodatno je proširena i na korisnike 5G Kućnog Neta.

- Način na koji gledamo sadržaj mijenja se kontinuirano, velikom brzinom i s teško predvidljivom budućnošću. Korisnici danas žele prilagođenu ponudu koja zadovoljava njihove individualne potrebe: jednostavan TV paket i mogućnost kombiniranja streaming servisa, sportskih paketa i druge zabave, a da istovremeno zadrže slobodu prilagođavanja sadržaja vlastitim potrebama. Zato smo ponudu učinili jednostavnom i fleksibilnom. Usluga Pick&Play korisniku pruža upravo tu slobodu izbora i mogućnost da sadržaj mijenja ovisno o tome što ga u tom trenutku zanima - istaknuo je Saša Sušec, direktor upravljanja TV ponudom i sadržajem u A1 Hrvatska.

AI sve više ulazi u korisničku podršku

Uz novu ponudu, A1 nastavlja razvijati korisničko iskustvo kroz digitalne kanale i primjenu umjetne inteligencije. Poseban fokus je na voicebotu, čije je korištenje u 2026. gotovo utrostručeno u odnosu na prethodnu godinu.

Njegova se primjena širi na sve složenije korisničke potrebe, uključujući tehničke teme, dijagnostiku usluge i pomoć pri rješavanju problema. Istodobno, AI se koristi i unutar kompanije za bolje razumijevanje potreba i preferencija korisnika, pri čemu se od reaktivnog postupno prelazi prema proaktivnom korisničkom iskustvu.

- Voicebot je dobar primjer kako AI korisniku može odmah donijeti konkretnu vrijednost. Može brže prepoznati razlog javljanja i pomoći riješiti problem bez nepotrebnog čekanja. Ali, AI za nas ima i širu ulogu. Ona pomaže nam bolje razumjeti korisnika, prepoznati njegove potrebe i reagirati prije nego što se problem uopće pojavi. Cilj nije zamijeniti ljudski kontakt, nego tehnologiju koristiti tamo gdje iskustvo možemo učiniti jednostavnijim, bržim i proaktivnijim - poručila je Andreja Dobra, rukovoditeljica strategije i transformacije poslovanja u A1 Hrvatska.

Zajednički nazivnik svih novosti koje A1 donosi jest više izbora i vrijednosti uz manje kompleksnosti, kako bi korisnici na jednom mjestu pronašli usluge i pogodnosti koje odgovaraju njihovim potrebama.