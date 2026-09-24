Tvrtke i tržišta
China Tobacco stigao u Zagreb: S Wiipom razgovara o suradnji
24. rujna 2026.
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Čelnici kineske državne kompanije obišli su Wiipovu proizvodnju, a Saša Lončar potvrdio razgovore o mogućim projektima
Delegacija čelnika kineske državne kompanije China National Tobacco Corporation, poznate kao China Tobacco, u srijedu je obišla zagrebačke pogone domaće tehnološke kompanije Wiip Technology kako bi se upoznala s njezinom tehnologijom i istražila mogućnosti buduće suradnje.
Posjet je Lideru potvrdio Saša Lončar, osnivač Wiip Technologyja i jedan od osnivača HGSPOT-a, rekavši da je u Zagreb 'u tišini stigla delegacija kakva se rijetko viđa na ovim prostorima'.
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