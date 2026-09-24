China Tobacco stigao u Zagreb: S Wiipom razgovara o suradnji

Čelnici kineske državne kompanije obišli su Wiipovu proizvodnju, a Saša Lončar potvrdio razgovore o mogućim projektima

Delegacija čelnika kineske državne kompanije China National Tobacco Corporation, poznate kao China Tobacco, u srijedu je obišla zagrebačke pogone domaće tehnološke kompanije Wiip Technology kako bi se upoznala s njezinom tehnologijom i istražila mogućnosti buduće suradnje.

Posjet je Lideru potvrdio Saša Lončar, osnivač Wiip Technologyja i jedan od osnivača HGSPOT-a, rekavši da je u Zagreb 'u tišini stigla delegacija kakva se rijetko viđa na ovim prostorima'.