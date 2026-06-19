Ožujsko treći najučinkovitiji brend alkoholnih pića u Europi

Prema Effie Indexu za 2025. godinu, Ožujsko je treći najučinkovitiji brend alkoholnih pića u Europi i vodeći po učinkovitosti u Hrvatskoj

Ožujsko pivo treći je najučinkovitiji brend u kategoriji alkoholnih pića u Europi prema Effie Indexu 2025, globalnoj ljestvici marketinške učinkovitosti koju objavljuje Effie Worldwide na temelju rezultata Effie nagrada, odnosno finalista i pobjednika regionalnih, nacionalnih i globalnih Effie natjecanja.

Riječ je o mjeri dokazane učinkovitosti marketinške komunikacije u 2025. godini. Na sjajan europski plasman nadovezuje se i domaće priznanje - u istom izdanju Effie Indexa Ožujsko je i najučinkovitiji brend u Hrvatskoj.

Ožujsko je poznato po duhovitim i društveno angažiranim kampanjama, a u 2025. trijumfirala je kampanja 'Budi hrabar, budi zdrav', koju Ožujsko potpisuje s agencijom BBDO Zagreb, a koja je poticala muškarce na preventivne zdravstvene preglede.

- Effie mjeri učinkovitost, a ne dojam, i upravo zato nam ovaj rezultat puno znači: treće mjesto u Europi i prvo u Hrvatskoj potvrda su da komunikacija Ožujskog dosljedno isporučuje rezultate, iz godine u godinu. Posebno nas veseli da je struka prepoznala našu društveno odgovornu kampanju „Budi hrabar, budi zdrav“. Riječ je o zaista jedinstvenoj kampanji usmjerenoj na muško zdravlje i pravi je primjer kampanje koja je uspjela skinuti stigmu s inače osjetljive teme zdravlja prostate te potaknuti muškarce da se odazovu na taj važan pregled - izjavila je Ana Štebih Pinjuh, direktorica marketinga Zagrebačka pivovare.

- 'Budi hrabar, budi zdrav' projekt je koji nas je, i kao ljude i kao kreativce, istinski uzdrmao. Hvala Žuji na hrabrosti da zakorači tamo gdje nitko prije nije, i na povjerenju da zajedno otvaramo nove teme. Kreativnost ima smisla samo kada iza nje stoji stvarna promjena, a ova kampanja to uistinu jest - rekao je Almir Okanović, glavni kreativni direktor BBDO Zagreba.

Kampanja 'Budi hrabar, budi zdrav' osvojila je dva Grand Prix priznanja (Effie Croatia i BalCannes) te ukupno 13 nagrada, a to je ujedno i prva Žujina kampanja koja je uvrštena u finale Effie Euro natjecanja. Ipak, kao najvažniji rezultat te kampanje svakako je činjenica da se na besplatne preglede kroz dvije godine odazvalo više od 4600 muškaraca.