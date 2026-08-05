Tvrtke i tržišta

Obrana Europe postaje tehnološka utrka, evo što to znači za tvrtke

5. kolovoza 2026.
Obrana i sigurnost

Obrana i sigurnost

foto Shutterstock
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Deloitte predviđa da će obrambena ulaganja do 2040. premašiti 3 posto BDP-a, a ključnu ulogu imat će AI i dual-use tehnologije

pišu: Helena Schmidt i Višnja Matković, Deloitte

 

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