Tvrtke i tržišta
Obrana Europe postaje tehnološka utrka, evo što to znači za tvrtke
5. kolovoza 2026.
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Deloitte predviđa da će obrambena ulaganja do 2040. premašiti 3 posto BDP-a, a ključnu ulogu imat će AI i dual-use tehnologije
pišu: Helena Schmidt i Višnja Matković, Deloitte
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