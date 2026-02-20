Peugeot i Citroën: Veliki servis bez velikog troška

Ovlašteni servisi Peugeot i Citroën nude 30 posto popusta na dijelove seta razvoda do 27. ožujka 2026. godine

Ako postoji jedna stvar na automobilu koju ne vidimo, ali nas itekako može skupo koštati – to je set razvoda. Ne škripi, ne svijetli lampica i često 'radi' sve do trenutka kad više ne radi ništa. Zašto je to bitno? Zato što se set razvoda troši i stari čak i ako ne radite puno kilometara. Gumeni i tekstilni dijelovi s vremenom degradiraju, a pucanje razvoda često znači – ozbiljna i skupa oštećenja motora.

Upravo zato je dobra vijest da su ovlašteni servisi Peugeot i Citroën pokrenuli akciju: –30 posto popusta na dijelove seta razvoda, i to do 27. ožujka 2026.

Savjet je jednostavan: provjerite servisni interval za svoj motor i nemojte čekati zadnji trenutak. Prilikom zamjene seta razvoda preporučuje se istovremeno zamijeniti i pumpu vode, jer se time produžuje vijek trajanja kompletnog sustava, izbjegavaju dodatni zahvati te smanjuju ukupni troškovi servisa.

Za članove kluba vjernosti ovo je idealna prilika da odrade jedan od najvažnijih servisa na motoru – povoljnije i bez stresa.

U ovlaštenom servisu dobit ćete pregled vozila i ponudu prilagođenu vašem budžetu, uz mogućnost izbora između originalnih, obnovljenih ili Eurorepar dijelova. A članstvo u klubu vjernosti košta svega 25 € i donosi još dodatnih pogodnosti.

Primjerice, članovi imaju besplatnu pomoć na cesti i vuču unutar Hrvatske, uključujući otoke, u slučaju kvara ili nezgode. Ako je moguće, servis će riješiti problem odmah na cesti – bilo da se radi o probušenoj gumi, izgubljenom ključu ili krivo natočenom gorivu.

Zaključak? Ako već morate mijenjati set razvoda (a morate, prije ili kasnije), bolje je to učiniti na vrijeme, povoljnije i uz dodatnu sigurnost. Rezervirajte termin online, svratite u ovlašteni servis i vozite mirnije – jer motor vam to neće zaboraviti.

Više na: https://www.citroen.hr/odrzavanje/ponude/postprodaja-ponuda.html

Više na: https://www.peugeot.hr/vlasnici/peugeot-postprodaja-ponude.html