Monter i CRC Evans grade prekograničnu vodikovu mrežu

Razvija se prekogranična infrastruktura za transport vodika između Hrvatske, Slovenije i talijanske regije Furlanija-Julijska krajina

Hrvatska tvrtka Monter Strojarske Montaže i međunarodna kompanija CRC Evans najavili su strateško partnerstvo na projektu Dolina vodika "Sjeverni Jadran" (NAHV), kojim će se razvijati prekogranična infrastruktura za transport vodika između Hrvatske, Slovenije i talijanske regije Furlanija-Julijska krajina.

Kako je priopćeno iz tvrtke CRC Evans, taj međunarodni projekt obuhvaća izgradnju više od 200 kilometara cjevovodne mreže koja bi trebala povezati jadransku regiju s energetskim sustavima srednje i istočne Europe.

Monter će u suradnji s CRC Evansom sudjelovati u razvoju prilagođene cjevovodne infrastrukture koja će činiti okosnicu budućeg energetskog transportnog sustava vodika.

- Podrška razvoju prve europske doline vodika pokazuje našu predanost razvoju tehnologija ključnih za buduće energetske sustave - prenose se u priopćenju riječi Henka de Graafa, direktora CRC Evansa.

Predsjednik Uprave Montera Stjepan Novak naglasio je da je suradnja s CRC Evansom važna za ispunjavanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti potrebnih za projekte takvih razmjera.

Dolina vodika 'Sjeverni Jadran' okuplja 37 tvrtki i institucija iz tri države, prva je međunarodna dolina vodika u Europskoj uniji i dio je europskih napora za razvoj čiste energije i smanjenje emisija ugljikova dioksida.

U okviru krovnog projekta razvija se 17 povezanih projekata s ciljem stvaranja regionalnog ekosustava za proizvodnju, transport, skladištenje i korištenje obnovljivog vodika, u čijem razvoju sudjeluje i akademski konzorcij sveučilišta i fakulteta iz Rijeke, Trsta, Ljubljane, Splita i Zagreba.

Dio je programa Obzor Europa i sufinancira ga Partnerstvo za čisti vodik. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 25 milijuna eura bespovratnih sredstava, a dodatna sredstva dodijeljena su i kroz Sjevernojadransku investicijsku platformu za čisti vodik.

Dugoročni cilj je razvoj sustava koji bi omogućio proizvodnju više od 5000 tona obnovljivog vodika godišnje te potaknuo stvaranje tržišta za vodikove tehnologije.