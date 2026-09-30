Grčka dobiva prve MiCA sudionike i poriče tvrdnju Binance-Lagarde

Grčka se pridružila MiCA registru s četiri pružatelja usluga, dok je HCMC proširio svoje poricanje izjava u izvješću o Binanceu

Grčka je prvi put ušla u registar kripto regulatora Europske unije, s četiri dodana pružatelja usluga.

Četiri grčka pružatelja usluga: BCash, Xenios Blockchain Group, Capital Wallet Greece i Piraeus Bank, pojavila su se u ažuriranom registru tržišta kripto imovine (MiCA) Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA).

Dodano je još šest pružatelja usluga kripto imovine iz Njemačke, Francuske i Slovenije, čime je registar porastao na 359 jedinstvenih pružatelja usluga.

Priznanje da će postati prvi grčki pružatelj usluga ovlašten od strane MiCA-e moglo je pripasti Binanceu, najvećoj svjetskoj kripto mjenjačnici po volumenu trgovanja. Grčka autorizacija omogućila bi Binanceu da nudi usluge diljem EU-a u okviru MiCA-inog sustava putovnica, ali tvrtka je povukla svoj zahtjev 24. lipnja prije nego što je Grčka komisija za tržište kapitala (HCMC) donijela formalnu odluku.

Gotovo tri mjeseca kasnije, Wall Street Journal izvijestio je da je predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde intervenirala kako bi blokirala zahtjev. Journal je rekao da je HCMC negirao da su njegovi dužnosnici dali komentare koji im se pripisuju, ali nije dao detaljnije objašnjenje. Regulator je sada proširio to negiranje u novim izjavama za medije.

Grčka dijeli nadzor nad MiCA-om

Prvi grčki unosi u MiCA pokazuju kako zemlja dijeli nadzor nad kriptovalutama između HCMC-a i svoje središnje banke.

HCMC je naveden kao nadležno tijelo za BCash, Xenios Blockchain Group i Capital Wallet Greece, dok je središnja banka navedena kao nadležno tijelo za Piraeus Bank, glavnog grčkog zajmodavca.

Podjela odražava grčku provedbu MiCA-e, koja državama članicama omogućuje da odrede više od jednog nadležnog tijela i podijele regulatorne odgovornosti među njima.

HCMC proširuje demanti prijavljenih izjava upućenih Binanceu

Wall Street Journal je 18. rujna izvijestio da je predsjednica ECB-a Lagarde intervenirala u slučaju Binanceove grčke MiCA prijave nakon što su grčki dužnosnici naznačili da HCMC namjerava odobriti tu prijavu.

U izvješću se navodi da je potpredsjednik HCMC-a rekao Binanceu da je Lagarde zatražila od grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa da ne odobri zahtjev.

HCMC je u pisanom odgovoru rekao da nijedan dužnosnik nije dao prijavljene komentare i da nije primio nikakvu komunikaciju o Binanceovoj prijavi od Mitsotakisa, njegovog ureda, Ministarstva financija ili drugih grčkih vladinih dužnosnika.

- HCMC kategorički odbacuje tvrdnje koje mu se pripisuju. Nijedan dužnosnik HCMC-a nije imao nikakvu komunikaciju s bilo kojim dužnosnikom ECB-a o ovom pitanju - izjavili su iz grčkog regulatornog tijela.

Na konkretno pitanje odnosi li se njihov demanti na izvješće da je potpredsjednik dao te komentare Binanceu, HCMC je odgovorio potvrdno.

Binance je prethodno odbio komentirati prijavljenu intervenciju, rekavši da neće komentirati nagađanja, dok je istovremeno potvrdio svoju predanost osiguravanju autorizacije MiCA-e u Europi. ECB je također odbio komentirati izvješće.