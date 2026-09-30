10 gradova uzelo 70 posto dobiti poduzetnika, Zagreb daleko ispred svih

Poduzetnici iz Zagreba ostvarili su 5,1 milijardu eura dobiti, u Svetoj Nedelji, V. Gorici i Poreču jedna kompanija nosi oko 40 posto ukupne dobiti

Poduzetnici sa sjedištem u deset najuspješnijih hrvatskih gradova lani su ostvarili čak 7,2 milijarde eura neto dobiti, što čini gotovo 70 posto ukupne neto dobiti svih hrvatskih poduzetnika. U toj skupini uvjerljivo dominira Zagreb, čiji su poduzetnici ostvarili 5,1 milijardu eura neto dobiti, pokazuju podaci Fine za 2025. godinu.

Na listi deset gradova s najvećom neto dobiti poduzetnika, iza Zagreba slijede Pula, Split, Sveta Nedelja, Rijeka, Velika Gorica, Varaždin, Osijek, Zadar i Poreč. Iako u tim gradovima sjedište ima nešto više od polovice svih hrvatskih poduzetnika, odnosno 53,2 posto, oni zapošljavaju 55,8 posto svih zaposlenih i ostvaruju 65 posto ukupnih prihoda hrvatskih poduzetnika. Njihov je udio u ukupnoj neto dobiti još izraženiji – 69,9 posto.

Zagreb daleko ispred ostatka zemlje

Zagrebački poduzetnici ostvarili su 5,1 milijardu eura neto dobiti, odnosno 70,9 posto dobiti koju je zajedno ostvarilo deset vodećih gradova. Zagreb je istodobno prvi u Hrvatskoj i prema broju poduzetnika, ukupnim prihodima te broju zaposlenih.

Iza njega slijedi Pula s 427,8 milijuna eura neto dobiti, što je posebno zanimljivo s obzirom na to da je tek šesta prema broju poduzetnika i deveta prema ukupnim prihodima. Split je s 391,7 milijuna eura treći po neto dobiti, dok je prema broju poduzetnika, prihodima i zaposlenima drugi grad u Hrvatskoj.

Još veći nesrazmjer pokazuje Sveta Nedelja. Sa 1.126 poduzetnika nalazi se tek na 19. mjestu prema njihovu broju, ali je po ostvarenoj neto dobiti četvrta u Hrvatskoj.

Prema tablici Fine, iza Svete Nedelje slijede Rijeka, Velika Gorica, Varaždin, Osijek, Zadar i Poreč. Podaci tako pokazuju da gospodarska snaga gradova nije nužno proporcionalna broju registriranih poduzetnika, nego u velikoj mjeri ovisi i o rezultatima najvećih kompanija sa sjedištem na njihovu području.

U manjim gradovima jedna kompanija može nositi gotovo pola dobiti

To se osobito vidi na primjeru Svete Nedelje, Velike Gorice i Poreča. Najprofitabilnije društvo među kompanijama izdvojenima za deset vodećih gradova bila je Pliva Hrvatska iz Zagreba, koja je ostvarila 199,4 milijuna eura neto dobiti. Slijede Bugatti Rimac iz Svete Nedelje sa 114,5 milijuna eura i Lidl Hrvatska iz Velike Gorice sa 69,8 milijuna eura.

U slučaju manjih gradova rezultati pojedinačnih kompanija imaju još snažniji utjecaj na ukupnu sliku lokalnog gospodarstva. Bugatti Rimac sam je ostvario 44,2 posto ukupne neto dobiti poduzetnika u Svetoj Nedelji. Plava laguna činila je 40,2 posto neto dobiti poduzetnika u Poreču, a Lidl Hrvatska 40,1 posto dobiti svih poduzetnika u Velikoj Gorici.

Tablica Fine na trećoj stranici pokazuje i koje su kompanije bile najveći generatori dobiti u ostalim gradovima. Uz Plivu, Bugatti Rimac, Lidl i Plavu lagunu, među vodećima su Arena Hospitality Group u Puli, Tommy u Splitu, JGL u Rijeci, Koka u Varaždinu, Žito u Osijeku te Tankerska plovidba u Zadru.

Podaci se temelje na godišnjim financijskim izvještajima za 2025. godinu koje su poduzetnici obveznici poreza na dobit predali u Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine