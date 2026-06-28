Retail-parkovi kao pokretač lokalnog razvoja i održivog rasta u Hrvatskoj

Međunarodni brend maloprodajnih parkova STOP SHOP izgradio je najveću i najrasprostranjeniju mrežu retail-parkova u zemlji. Uz gospodarski doprinos, kontinuirano ulaže i u projekte kojiimaju pozitivan učinak na kvalitetu života lokalnog stanovništva i energetsku učinkovitost

U vremenu kada se maloprodajno tržište ubrzano mijenja, a očekivanja potrošača postaju sve zahtjevnija, retail-parkovi potvrđuju svoju poziciju jednog od najstabilnijih i najotpornijih formata trgovine. Jedan od najuspješnijih primjera takvog razvoja u Hrvatskoj je STOP SHOP, međunarodni brend maloprodajnih parkova koji je tijekom posljednjih godina izgradio najveću i najrasprostranjeniju mrežu retail-parkova u zemlji. Danas posluje na ukupno 19 lokacija diljem Hrvatske, a već tijekom lipnja mreža je proširena novim centrima u Kninu i Sinju, dok su do kraja godine planirana i otvorenja u Samoboru te Bjelovaru.

Takva dinamika razvoja potvrđuje ne samo snagu brenda na hrvatskom tržištu nego i važnu ulogu koju STOP SHOP ima u gospodarskom i društvenom razvoju lokalnih sredina u kojima posluje. Za razliku od velikih trgovačkih centara, koji su uglavnom koncentrirani u najvećim urbanim područjima, retail-parkovi uspješno odgovaraju na potrebe gradova srednje veličine i regionalnih središta, donoseći stanovnicima kvalitetniju trgovačku ponudu, nova radna mjesta i dodatne investicije.

Lider retail-parkova u Hrvatskoj

Od ulaska na hrvatsko tržište 2018. godine STOP SHOP kontinuirano širi svoju prisutnost i danas je vodeći brend retail-parkova u zemlji. Njegova mreža obuhvaća gradove od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije, čime je stvorena jedinstvena platforma dostupna velikom broju građana.

– Naša strategija razvoja temelji se na detaljnim analizama tržišta, demografskih trendova i potreba lokalnih zajednica. Ne tražimo samo lokacije za širenje mreže, već sredine u kojima možemo dugoročno stvarati vrijednost za građane, zakupce i lokalno gospodarstvo. Upravo zato svako novo otvorenje promatramo kao investiciju u razvoj grada, a ne isključivo kao razvoj maloprodajnog projekta – ističe Joško Piteša, country manager operations za Hrvatsku.

Takav pristup vidljiv je i u aktualnom investicijskom ciklusu. Knin i Sinj su tijekom lipnja dobili moderne trgovačke destinacije koje će stanovnicima omogućiti pristup brojnim domaćim i međunarodnim brendovima, a Samobor i Bjelovar dodatno će učvrstiti prisutnost STOP SHOP-a u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Nova radna mjesta i gospodarski učinak

Osim izravnog utjecaja na zapošljavanje, retail-parkovi imaju važnu ulogu u jačanju ukupne gospodarske aktivnosti lokalne zajednice. Dolazak novih trgovačkih sadržaja povećava privlačnost grada za stanovnike okolnih mjesta, čime se dio potrošnje koji je prije odlazio u veće regionalne centre zadržava u lokalnoj sredini. Na taj način gradovi dobivaju dodatnu ekonomsku aktivnost, a građani kvalitetniju i dostupniju ponudu bez potrebe za putovanjem u udaljenije trgovačke destinacije.

– Gradovi srednje veličine danas imaju sve važniju ulogu u gospodarskom razvoju Hrvatske. Upravo u takvim sredinama vidimo najveći potencijal za razvoj retail-parkova, jer oni mogu generirati dodatnu gospodarsku aktivnost, stvarati nova radna mjesta i povećavati atraktivnost lokalnih poslovnih zona – ističe Piteša.

Iskustva s postojećih lokacija pokazuju da se nakon otvaranja retail-parkova često povećava interes za ulaganja i u neposrednom okružju, što dugoročno pridonosi razvoju cijelog područja.

Društvena odgovornost u poslovnoj strategiji

Uz gospodarski doprinos, STOP SHOP kontinuirano ulaže i u projekte koji imaju pozitivan učinak na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Naglasak se stavlja na preventivne zdravstvene aktivnosti i podizanje svijesti o važnim društvenim temama. Inicijativama poput besplatnih dermatoloških pregleda, kao i sudjelovanjem u međunarodnim kampanjama usmjerenima na očuvanje zdravlja, kompanija nastoji aktivno pridonositi zajednicama u kojima posluje.

Takvi projekti odražavaju širu filozofiju poslovanja prema kojoj retail-park nije samo mjesto kupnje, već prostor koji može imati aktivnu društvenu ulogu i stvarati dodatnu vrijednost za građane. Upravo povezivanje gospodarskog razvoja, održivosti i društvene odgovornosti jedan je od temelja na kojima STOP SHOP gradi svoj daljnji rast u Hrvatskoj.

Više od mjesta za kupnju

Današnji retail-parkovi sve se manje promatraju isključivo kao trgovačke destinacije. Oni postaju važan dio svakodnevnog života građana, mjesta na kojima se može obaviti svakodnevna kupnja brzo, jednostavno i učinkovito. Upravo je praktičnost jedan od glavnih razloga popularnosti ovog formata. Potrošači sve više cijene mogućnost da na jednom mjestu pronađu širok raspon proizvoda i usluga, uz jednostavan pristup automobilom i dostupna parkirališna mjesta. Takav koncept posebno odgovara životnom tempu suvremenih obitelji koje traže funkcionalna rješenja za svakodnevne potrebe.

STOP SHOP dodatnu vrijednost stvara i suradnjom s lokalnim poduzetnicima. Uz međunarodne i nacionalne zakupce, na brojnim lokacijama prostor pronalaze i lokalne tvrtke, koje tako dobivaju priliku za rast i razvoj unutar modernoga trgovačkog okružja. Time se stvara snažnija povezanost retail-parka sa zajednicom i potiče razvoj lokalnoga gospodarstva.

Održivost kao sastavni dio razvoja

Paralelno s rastom mreže, STOP SHOP znatna sredstva ulaže u održivost poslovanja. Jedan od ključnih projekata posljednjih godina implementacija je solarnih elektrana na krovovima retail-parkova diljem Hrvatske.

Solarni paneli postaju standardni dio novih projekata, a postupno se ugrađuju i na postojeće lokacije. Zahvaljujući tim ulaganjima, retail-parkovi mogu proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba, čime se znatno smanjuje ugljični otisak poslovanja i povećava energetska neovisnost objekata. Takav pristup potvrđuje da održivost danas više nije dodatna vrijednost, nego sastavni dio odgovornog poslovanja. Korištenje obnovljivih izvora energije pridonosi zaštiti okoliša, ali i dugoročnoj ekonomskoj učinkovitosti, što je posebno važno u razdoblju povećane volatilnosti energetskog tržišta.

Uz energetsku učinkovitost, kompanija kontinuirano razvija i druge inicijative usmjerene na odgovorno upravljanje resursima te stvaranje kvalitetnijeg okružja za zakupce, kupce i lokalne zajednice.

Dugoročna vizija razvoja

Rezultati ostvareni posljednjih godina potvrđuju da je hrvatsko tržište jedno od ključnih područja razvoja STOP SHOP-a u regiji. Snažna posjećenost postojećih lokacija, interes zakupaca i uspješna integracija u lokalne sredine stvaraju čvrste temelje za nastavak investicijskog ciklusa. Istodobno, ulaganja u obnovljive izvore energije i razvoj održivih rješenja potvrđuju da gospodarski rast i odgovorno poslovanje mogu ići ruku pod ruku.

– Naš cilj nije samo širiti mrežu retail-parkova, već razvijati projekte koji stvaraju dugoročnu vrijednost za lokalne zajednice. Iskustvo s postojećih lokacija pokazuje da kvalitetno planirani retail-parkovi mogu biti pokretač gospodarske aktivnosti, novih investicija i razvoja lokalnog poduzetništva. Upravo zato i dalje vidimo velik prostor za rast u Hrvatskoj te nastavljamo ulagati s dugoročnom perspektivom i jasnom vizijom održiva razvoja – zaključuje Joško Piteša.