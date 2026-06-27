Kako izabrati pravu AI platformu za automatizaciju

Od besplatnih do naprednih rješenja, AI alati olakšavaju rutinske zadatke i štede dragocjeno vrijeme svakom poduzeću

Kako odabrati najbolju AI platformu za automatizaciju dosadnih zadataka u radnome procesu? Jednostavno je i ovisi o onome što trebate. Njima se mogu koristiti i početnici i inženjeri, oslobađaju zaposlenike ponavljajućih poslova i ostavljaju im više vremena za stvaranje dodane vrijednosti. Takvih platformi ima više i naravno da su neke bolje od drugih. No neki AI alati besplatni su ili vrlo jeftini, od desetak do dvadeset-trideset dolara ako se upotrebljava viša razina, odnosno za obavljanje više broja zadataka. Vrijede svakoga centa jer posao koji zaposlenik radi danima AI alati odrade u rekordnom roku, u stvarnome vremenu i onda kada je najpotrebnije.

Upotrebljavati ih mogu i pojedinci i tvrtke. Iznimno su korisni malim poduzetnicima, koji nemaju dovoljno zaposlenika, a imaju mnogo podataka. Primjerice, tisuće podataka koji se nalaze u proračunskim tablicama u rekordnom roku obradit će GPT za posao (GPT for Work), alat koji besplatno obrađuje podatke u Excelu i Googleovim tablicama, a zaposlenicima bi trebali dani da to obave. Taj alat automatski stvara sadržaj u tablicama, prevodi velike dijelove teksta odjednom, klasificira podatke, izdvaja najvažnije informacije i sažima ih.