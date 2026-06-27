Siniša Krajnović (ENT): Planiramo daljnja ulaganja u digitalnu transformaciju

Geopolitička neizvjesnost ubrzava ulaganja u digitalnu transformaciju, AI i otpornije poslovne procese

Predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti na poslovanje, ulozi umjetne inteligencije, planovima za daljnja ulaganja u digitalnu transformaciju, mjerama za povećanje energetske učinkovitosti te regulatornim preduvjetima za nastavak investicija.

- Geopolitički sukobi, trgovinske barijere i carine povećavaju neizvjesnost i složenost poslovanja, no na njihov utjecaj odgovaramo jačanjem otpornosti lanaca opskrbe kroz diversifikaciju dobavljača, prilagodbu poslovnih modela i sustavno upravljanje rizicima. Naša strategija primjene umjetne inteligencije obuhvaća tri ključna područja: procese podrške, razvoj softvera i rješenja za kupce.