1000 najvećih

Siniša Krajnović (ENT): Planiramo daljnja ulaganja u digitalnu transformaciju

27. lipnja 2026.
Siniša Krajnović

Siniša Krajnović

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Geopolitička neizvjesnost ubrzava ulaganja u digitalnu transformaciju, AI i otpornije poslovne procese

Predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti na poslovanje, ulozi umjetne inteligencije, planovima za daljnja ulaganja u digitalnu transformaciju, mjerama za povećanje energetske učinkovitosti te regulatornim preduvjetima za nastavak investicija.

- Geopolitički sukobi, trgovinske barijere i carine povećavaju neizvjesnost i složenost poslovanja, no na njihov utjecaj odgovaramo jačanjem otpornosti lanaca opskrbe kroz diversifikaciju dobavljača, prilagodbu poslovnih modela i sustavno upravljanje rizicima. Naša strategija primjene umjetne inteligencije obuhvaća tri ključna područja: procese podrške, razvoj softvera i rješenja za kupce.

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#Ent#1000 Najvećih#Siniša Krajnović#Digitalna Transformacija
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