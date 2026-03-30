ROX na konferenciji Brand Camp okupio ključne partnere

ROX je dodatno učvrstio svoju poziciju partnera u razvoju brendova i distribucijskih kanala te najavio nastavak održavanja i iduće godine

Tvrtka ROX je u hotelu Novotel uspješno organizirala dvodnevnu ROX Brand Camp konferenciju, strateško poslovno događanje usmjereno na jačanje suradnje s partnerima i daljnji razvoj tržišta.

Konferencija je okupila vodeće brendove iz ROX portfelja i ključne lokalne partnere s ciljem razmjene tržišnih uvida, usklađivanja poslovnih strategija te identifikacije novih prilika za rast. Fokus je bio na razvoju prodaje u retailu, učinkovitosti marketinških aktivnosti i optimizaciji suradnje između proizvođača i distributera, uz naglasak na operativnu izvrsnost i jačanje tržišne konkurentnosti.

U sklopu programa, brendovi poput KH-7, Turtle Wax, WD-40, Vademecum, Trolli, Hitschies, Lavandera, Ambi Pur, Nature’s Finest i Fischer predstavili su svoje poslovne rezultate, inovacije i strateške prioritete.

Konferenciju su otvorili članovi uprave Kristijan Krištić i Matej Krištić, istaknuvši važnost kontinuiranog ulaganja u partnerske odnose i zajednički rast. Drago Munjiza, direktor i član uprave za komercijalu, naglasio je važnost sinergije između prodajnih kanala, distribucije i brend strategije te istaknuo kako su operativna izvrsnost i fokus na kupca ključni za održiv rast.

Poseban naglasak stavljen je na panel rasprave. U panelu o razvoju prodaje u retailu sudjelovali su Maša Mutić, Jasmina Marić Cvijetinović i Hrvoje Serdarušić, dok su u panelu o pametnom marketingu sudjelovali Kristijan Matijašević, Marina Biro i Anita Jurjević uz moderiranje Tanje Jurković.

– ROX Brand Camp predstavlja važnu platformu za strateški dijalog s našim partnerima i brendovima. Kroz ovakav format omogućujemo razmjenu informacija i zajedničko kreiranje održivog rasta – istaknuli su iz tvrtke ROX.

Organizacijom ROX Brand Camp konferencije, ROX je dodatno učvrstio svoju poziciju partnera u razvoju brendova i distribucijskih kanala te najavio nastavak održavanja i iduće godine.