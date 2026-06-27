Hrvatska ima 47 posto više obrta, ali krije li statistika drugu priču?

Rast broja obrta ne mora značiti i jačanje poduzetništva, nego premještanje rizika, odgovornosti i znanja s tvrtki na pojedince

Kad broj obrta u Hrvatskoj u pet godina poraste za gotovo 47 posto, naizgled svjedočimo poduzetničkom procvatu: više obrta, više poduzetnika, više tržišne inicijative. No postoji i druga interpretacija koja možda zaslužuje pozornost: sasvim je moguće da ne promatramo samo rast poduzetništva, nego i promjenu načina na koji se gospodarstvo organizira.