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Hrvatska ima 47 posto više obrta, ali krije li statistika drugu priču?
27. lipnja 2026.
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Rast broja obrta ne mora značiti i jačanje poduzetništva, nego premještanje rizika, odgovornosti i znanja s tvrtki na pojedince
Kad broj obrta u Hrvatskoj u pet godina poraste za gotovo 47 posto, naizgled svjedočimo poduzetničkom procvatu: više obrta, više poduzetnika, više tržišne inicijative. No postoji i druga interpretacija koja možda zaslužuje pozornost: sasvim je moguće da ne promatramo samo rast poduzetništva, nego i promjenu načina na koji se gospodarstvo organizira.
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