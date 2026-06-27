Cijene nafte i plina u padu: Smirivanje napetosti na burzama

Nakon mjeseci neizvjesnosti, geopolitičko smirivanje donosi olakšanje tržištima, no dugoročni rizici za opskrbu i dalje ostaju prisutni

Cijena europskog TTF plina trenutno se kreće oko 41 EUR/MWh, što je oko 41 posto više nego na početku godine, ali 17 posto niže nego početkom lipnja.

Korekcija posljednjih tjedana ponajprije je rezultat smirivanja geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, čime su ublaženi strahovi od mogućih poremećaja u globalnoj opskrbi energentima.

Ove trendove na tržištu burzovnih roba u ovotjednoj analizi ekonomskih kretanja Hrvatske udruge poslodavaca analiziraju Ivan Odrčić i Hrvoje Stojić.

Stabilizacija europskog tržišta plina

Dodatnu potporu stabilizaciji cijena, ističu analitičari, pružaju solidno punjenje europskih skladišta uoči zime te stabilni LNG tokovi prema EU.

Unatoč recentnom padu, cijene i dalje ostaju iznad dugoročnog prosjeka zbog geopolitičkih rizika i neizvjesnosti oko buduće opskrbe. Autori analize predviđaju volatilne, ali uglavnom stabilne cijene plina tijekom ljeta.

Olakšanje za cijene crnog zlata

Cijena Brent nafte trenutno se kreće oko 75 dolara po barelu ili 23 posto više nego na početku godine, ali i 22 posto niže nego početkom lipnja. Tržišta su posljednjih tjedana korigirala ranije ugrađenu geopolitičku premiju nakon smanjenja rizika od poremećaja transporta kroz Hormuški tjesnac.

Istodobno, očekivanja stabilne globalne opskrbe, uključujući povećanu proizvodnju OPEC+ skupine te umjereniji rast potražnje u najvećim svjetskim gospodarstvima dodatno djeluju na smanjenje cijena.

Odrčić i Stojić očekuju da će se cijena Brent nafte u narednom razdoblju zadržati u rasponu od 70 do 80 dolara po barelu, uz i dalje izraženu osjetljivost na geopolitička događanja, stanje globalne potražnje i odluke OPEC+ proizvođača.