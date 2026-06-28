Pokrenut Jadranka/People & Progress Academy: Otok Lošinj stvara lidere

Kompanija Jadranka turizam pokrenula je desetomjesečni interni program razvoja talenata koji spaja mentorstvo, edukaciju i praksu. Želi izgraditi novu generaciju hotelskih lidera koji razumiju ne samo posao već i dušu otoka

Ljudi su temelj svake uspješne kompanije, što posebice dolazi do izražaja u turizmu. Kvaliteta usluge, iskustvo gosta i dugoročna konkurentnost ovise o kvaliteti, motivaciji i angažmanu zaposlenika. Ulaganje u zaposlenike nije trošak, smatra član Uprave Jadranka turizma Saša Krajinović, nego strateška investicija zato što se pruža prilika za rast, učenje i razvoj karijere, pa se dobivaju motiviraniji timovi, jača povezanost, manja fluktuacija i kvalitetnije upravljanje poslovanjem.

Ističe da je cilj stvaranje radne okoline koja privlači i razvija kvalitetne ljude te da samo zadovoljni, educirani i osnaženi zaposlenici mogu pružiti iskustvo koje nadilazi očekivanja gostiju. To se u Jadranka turizmu postiže upravo stvaranjem lidera i razvijanjem talenata.

Duh Lošinja

Ulaganje u zaposlenike jedno je od najvažnijih ulaganja svake kompanije jer u premium i luksuznom hotelijerstvu kvaliteta usluge i iskustvo gosta većinom ovise o kvaliteti ljudi koji vode timove i svakodnevno donose odluke. Samo uz snažne, educirane i motivirane timove Lošinj može postati svjetsko odredište luksuznog i premium hotelijerstva, naglašava Krajinović. Kao rezultat dugoročne strateške usmjerenosti na razvoj ljudi i jačanje internih potencijala kompanije nastao je Jadranka/People & Progress Academy, koji je počeo djelovati u ožujku.

– Akademiju smo pokrenuli kako bismo sustavno prepoznali, razvijali i osnaživali zaposlenike koji imaju potencijal preuzeti buduće voditeljske i upravljačke uloge unutar Jadranka turizma. Program je ujedno povezan s našom filozofijom 'The Spirit of Lošinj' ('Duh Lošinja') kojom želimo spojiti tradiciju, autentičnost i inovaciju te u svakom iskustvu gostima približiti vrijednosti otoka, njegove zajednice i prirodne baštine. Pripreme su trajale nekoliko mjeseci i uključivale su definiranje kompetencijskog modela, razvoj sadržaja, odabir partnera, mentora i metodologije rada. Uključeni su bili odjeli ljudskih resursa, učenja i razvoja, Uprava kompanije, izvršni direktori i direktori organizacijskih područja. Jadranka/People & Progress Academy osmišljen je kao razvojni program koji spaja edukaciju, mentorstvo, praktičan rad i iskustveno učenje. Program traje deset mjeseci jer smo željeli omogućiti dovoljno vremena za stvarni razvoj kompetencija, primjenu stečenog znanja u praksi i kontinuirano praćenje napretka polaznika. Nije zamišljen kao klasičan niz predavanja, nego kao razvojni proces u više međusobno povezanih modula. Polaznici prolaze teme osobnog razvoja, leadershipa, upravljanja ljudima, poslovnih i upravljačkih kompetencija, internih procesa i standarda kompanije, financija, inovacija i digitalne transformacije – navodi Krajinović.

Saša Krajinović, član Uprave, COO Jadranka turizma: – Važno je bilo spojiti međunarodna znanja i najbolje prakse s konkretnim potrebama poslovanja Jadranke turizma i turističke industrije. Namjera je da Jadranka/People & Progress Academy postane dugoročan razvojni program i važan dio strategije upravljanja ljudskim potencijalima kompanije

Jedanaest odabranih

Poseban naglasak stavljen je na cross-training i upoznavanje drugih odjela kako bi sudionici bolje razumjeli cjelokupno poslovanje kompanije. Kvalitetan lider, dodao je, mora razumjeti širu sliku poslovanja, povezivati procese i donositi odluke koje imaju dugoročnu vrijednost za organizaciju i odredište. Program uključuje individualna i grupna mentorstva, radionice, pristup koji se temelji na studijama slučajeva, praktične zadatke, studijsko putovanje te završni razvojni projekt u sklopu kojega polaznici predlažu konkretna rješenja i poboljšanja za kompaniju. Odabir polaznika bio je vrlo strukturiran i temeljen na jasnim kriterijima kako bi se prepoznali zaposlenici koji osim stručnog znanja i kvalitetnih rezultata pokazuju potencijal za razvoj u buduće lidere kompanije.

– Kandidati su prolazili više faza, nominacije i prijave, motivacijske razgovore, evaluaciju kompetencija te procjenu razvojnih potencijala. U postupak odabira bili su uključeni direktori organizacijskih područja, Odjel ljudskih resursa te vanjski stručnjaci za procjenu kompetencija. Važno je bilo pronaći ljude koji imaju odgovornost, inicijativu, sposobnost timskog rada, usmjerenost na rezultate i spremnost na kontinuirano učenje. Jednako tako tražili smo osobe koje dijele vrijednosti kompanije i motivirani su da dugoročno grade karijeru u Jadranka turizmu. Odabrana je prva generacija od jedanaest polaznika iz različitih organizacijskih područja kompanije, što dodatno pridonosi kvaliteti razmjene znanja i perspektiva unutar programa. Mentori su predsjednik i članovi Uprave, izvršni direktori te direktori organizacijskih područja Jadranka turizma. To su ljudi s bogatim iskustvom, visokim profesionalnim standardima koji dubinski razumiju poslovanje kompanije i razvoj destinacije – opisuje Krajinović.

Važnost mentorstva

Polaznici tako imaju priliku učiti od ljudi koji svakodnevno donose strateške i operativne odluke te koji svojim iskustvom mogu pomoći u njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Mentorski dio programa, prema Krajinovićevu mišljenju, jedan je od njegovih najvažnijih elemenata jer omogućuje pojedinačan pristup svakom polazniku. Redovitim razgovorima, razmjenom iskustava i konkretnim razvojnim zadacima mentori aktivno prate razvoj sudionika i usmjeravaju ih u daljnjem profesionalnom rastu. Osim što prenosi znanje, mentorstvo jača kulturu suradnje, povjerenja i zajedničkog razvoja u kompaniji.

– Tema programa ključna je za razvoj modernih lidera u turizmu i hotelijerstvu. Polaznici će raditi na osobnom razvoju i kompetencijama vodstva jer kvalitetno vođenje počinje razumijevanjem vlastitih odgovornosti, komunikacije i načina odlučivanja. Poseban naglasak stavljen je na upravljanje ljudima, razvoj timova i organizacijsku suradnju. Važan dio programa odnosi se na upoznavanje internih procesa i standarda kompanije kako bi budući lideri razumjeli kompleksnost poslovanja i važnost povezanosti svih organizacijskih funkcija. Obrađivat će se i poslovne teme poput financija, upravljanja procesima, inovacija i digitalne transformacije jer suvremeno hotelijerstvo zahtijeva sposobnost brzog prilagođavanja tržištu, tehnologijama i očekivanjima gostiju. Posebno nam je važno razvijati način razmišljanja koji povezuje poslovnu izvrsnost, iskustvo gosta i odgovorno upravljanje odredištem – napominje Krajinović.

Međunarodna i domaća znanja

Programski su partneri ​Kortex pod vodstvom Ivane Koraj, Sveučilište Algebra Bernays i Les Roches iz Švicarske stoga što posjeduju relevantno iskustvo u području razvoja kompetencija leadershipa, edukacije i suvremenog poslovnog upravljanja. Les Roches jedna je od najuglednijih međunarodnih obrazovnih institucija u području hospitality managementa, navodi Krajinović, Algebra Bernays donosi snažnu ekspertizu u području poslovnog razvoja, inovacija i digitalnih kompetencija, a Kortex ima veliko iskustvo u razvoju ljudi i organizacijske kulture. Krajinović vjeruje da upravo interna znanja i vanjske ekspertize daju najveću vrijednost programu.

– Važno je bilo spojiti međunarodna znanja i najbolje prakse s konkretnim potrebama poslovanja Jadranke turizma i turističke industrije. Namjera je da Jadranka/People & Progress Academy postane dugoročan razvojni program i važan dio strategije upravljanja ljudskim potencijalima kompanije. Prvu generaciju promatramo kao početak šireg procesa razvoja internih talenata i budućih lidera. Nakon završetka programa detaljno ćemo ocijeniti rezultate i iskustva kako bismo dodatno unaprijedili buduće generacije akademije. U budućnosti svakako razmatramo daljnje širenje programa u sklopu novih razvojnih modula i specijaliziranih područja te uključivanjem većeg broja zaposlenika. Naš je cilj gradnja organizacije koja uči, razvija se i dugoročno ulaže u ljude jer smatramo da upravo su kvalitetni i motivirani zaposlenici ono što donosi prevagu u suvremenom turizmu – naglašava Krajinović.