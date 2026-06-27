Od traženja majstora do Afrike: Hrvatski Trebam.hr osvojio šest tržišta

Platforma koja povezuje korisnike s izvođačima danas posluje od Hrvatske do Južnoafričke Republike, a lani je povećala prihode za 36 posto

Komu se na samu pomisao uređenja stambenog prostora ili gradnju kuće ne diže kosa na glavi? Od izbora pravog izvođača, dolaska majstora, rokova, nabave sve skupljega građevnog materijala do izvođenja radova i njihove cijene (koja je na kraju uvijek viša nego što se očekivalo), svaka faza nosi gomilu izazova i briga. Odabir izvođača može riješiti mnogo upitnika te se nerijetko obraćamo prijateljima i susjedima da nam preporuče nekoga pouzdanog majstora u nadi da nas neće oderati cijenom i razočarati izvedbom.

Onaj tko uspije pronaći dobrog majstora kao da je osvojio jackpot: sačuvao je živce, a preživio je i novčanik. Međutim, osim starinskog načina nalaženja preporukom znanaca, moguće je danas majstora potražiti na platformama i aplikacijama koje nude brojne izvođače za sve vrste radova i uređenja prostora. Jedna od njih je i platforma Trebam.hr, preko koje zainteresirani mogu besplatno i bez obveza poslati upit te dobiti do šest ponuda provjerenih mjesnih izvođača, obrtnika ili drugih pružatelja usluga.

Korisnik, građanin ili tvrtka, treba samo kratko opisati što traži, a sustav ga povezuje s relevantnim izvođačima. Nakon obavljenih radova, korisnici mogu ocijeniti izvođača od jedan do pet, a na Trebam.hr mogu se pronaći ocjene za više od sedam tisuća hrvatskih tvrtki i obrtnika. Za izvođače je postupak također jednostavan jer je se suradnja pokreće online i odmah počinju primati verificirane upite mogućih klijenata.

Složena infrastruktura

Osim građevinsko-obrtničkih radova, pokrivena su područja projektiranja i inženjeringa, grijanja, građevinske stolarije, izrade i postavljanja namještaja te uređenja okoliša nekretnine (bazeni, nadstrešnice). Uključene su ujedno poslovne i ostale usluge poput knjigovodstva, osiguranja, cateringa, selidbe i prijevoza, fotografa, punjača za električna vozila, čišćenja te izrade i optimizacije mrežnih stranica.