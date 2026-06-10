Rovišće i grad Bjelovar ulaze u novu eru sportskog i wellness turizma

Sportsko-rekreacijski centar Rovišće u Predavcu i geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar u Velikom Korenovu dva su nova projekta

Bjelovarski kraj posljednjih godina sve snažnije pokazuje da se razvojni projekti ne dešavaju slučajno, nego kroz konkretna ulaganja u infrastrukturu, sport, turizam i kvalitetu života. Među projektima koji bi mogli značajno obilježiti iduće razvojno razdoblje i nametnuti se kao ozbiljni aduti dolaska na kupanje i sportske treninge kao i obiteljsku zabavu, posebno se izdvajaju Sportsko-rekreacijski centar Rovišće u Predavcu i geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar u Velikom Korenovu.

SRC Rovišće

Značenje za lokalnu zajednicu

Oba projekta imaju puno veći značaj od same izgradnje novih objekata. Oni otvaraju prostor za snažniju turističku ponudu, veći broj sportskih sadržaja, nova radna mjesta i dodatne prilike za lokalne poduzetnike, OPG-ove, ugostitelje i iznajmljivače. Da će u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji daleko od mora, ljudi moći doći uživati upravo u kupanju, raskošnoj ponudi svih mogućih bazenskih sadržaja kao i sportskih, wellness sadržaja, brojnih zabavnih sadržaja za djecu s obiteljima i kao i ambicioznije treninge i pripreme sportaša, do prije jedno desetljeće ta se opcija činila kao mini SF. A sada niču pred vratima ljeta čak dva takva kompleksa.

Vizualizacija projekta Wellovar

SRC Rovišće kao novi hotspot sporta, odmora i okupljanja

U naselju Predavac, svega nekoliko kilometara od Bjelovara, gradi se Sportsko-rekreacijski centar Rovišće, najveći infrastrukturni projekt u povijesti Općine Rovišće. Vrijednost ulaganja iznosi gotovo devet milijuna eura, a završetak radova očekuje se tijekom ljeta ove godine.

Helena Varendorff, gradilište SRC Rovišće

Budući kompleks zamišljen je kao moderan prostor za sportaše, rekreativce, obitelji i posjetitelje koji traže aktivan odmor u mirnom kontinentalnom okruženju. Dovršava se tako jedan hotel s četiri zvjezdice i 21 smještajnom jedinicom, vanjski bazen, višenamjenska sportska dvorana, nogometni teren s umjetnom travom, padel tereni, trim staza, fitness na otvorenom, street workout zona, teren za odbojku na pijesku, sadržaje za stolni tenis, spremišta i natkrivena parkirališna mjesta. Carstvo sporta, plivanja i obiteljskog baškarenja okruženo zelenilom sa svih strana.

SRC Rovišće

Takav spoj sportskih, rekreacijskih i smještajnih sadržaja daje SRC-u Rovišće priliku da postane svakodnevno mjesto okupljanja lokalnog stanovništva, ali i nova adresa za sportske pripreme, školske programe, rekreaciju i obiteljske dolaske. Posebno ističu iz Općine Rovišće dostupnost bazena i dvorane djeci i mladima iz Rovišća i okolnih mjesta, jer se time podiže standard života u sredini koja posljednjih godina sustavno ulaže u javne sadržaje.

SRC Rovišće

Projekt se oslanja i na suvremene standarde održive gradnje. Planirano je korištenje obnovljivih izvora energije i rješenja koja povećavaju energetsku učinkovitost, čime se centar usklađuje s europskim trendovima u razvoju sportske i turističke infrastrukture.

Iz Općine poručuju kako SRC nije samo investicija u sport, nego dio šire strategije razvoja. Nakon ulaganja u vrtiće, škole, kulturne sadržaje, vatrogastvo, tržnicu i cestovnu infrastrukturu, ovaj centar trebao bi dodatno podići kvalitetu života te stvoriti nove prilike za lokalno gospodarstvo. Vjeruje se da će od projekta koristi imati širok krug dionika, od sportskih klubova i rekreativaca do malih iznajmljivača, poljoprivrednika i ugostitelja.

Wellovar - geotermalni kompleks nacionalnog značaja

Vizualizacija projekta Wellovar

Dok Rovišće razvija sportsko-rekreacijski centar općinskog i regionalnog značaja, Bjelovar u naselju Veliko Korenovo gradi projekt koji za potpuno novi level transformira turističku sliku Bjelovara i okolice. Wellovar, geotermalni sportsko-rekreacijski park vrijedan više od 41 milijun eura, najveća je investicija u povijesti Bjelovara.

Grad se posljednjih godina profilirao kao jedna od najaktivnijih sredina u Hrvatskoj kada je riječ o ulaganjima u razvojne projekte. U tom investicijskom zamahu, čija se ukupna vrijednost mjeri stotinama milijuna eura, Wellovar zauzima posebno mjesto jer spaja nekoliko toga u jednu cjelinu: geotermalni potencijal, sport, rekreaciju, wellness i turizam.

Bjelovarske toplice dugo su bile želja i san generacija bjelovarčana, a sada se ideja konačno otjelovljuje kroz kompleks površine 13 tisuća četvornih metara. Planirano je šest otvorenih i zatvorenih bazena, među kojima se ističe zatvoreni olimpijski bazen, tek treći takav u Hrvatskoj. Zahvaljujući njemu, Wellovar će moći ugostiti pripreme vrhunskih sportaša, veća natjecanja i programe sportskog turizma, uz tribine kapaciteta oko 600 gledatelja.

Vizualizacija projekta Wellovar

Ovaj moćni kompleks je osmišljen i kao mjesto za obiteljski odmor, rekreaciju i cjelodnevni boravak. Posjetitelje će privlačiti vodene atrakcije, sadržaji za djecu, wellness ponuda i gastronomija koja će prezentirati i nuditi lokalne proizvode i identitet bjelovarskog kraja.

Dvije investicije, jedna poruka

Prvi projekt donosi lokalnoj zajednici moderan centar za sport, rekreaciju, smještaj i aktivan odmor. Drugi projekt Bjelovaru daje geotermalni kompleks s potencijalom da privuče sportaše, obitelji, turiste i rekreativce iz cijele Hrvatske i šire.

Njihova zajednička vrijednost nije samo u građevinskim radovima i infrastrukurnim projektnim ciljevima, nego u viziji razvoja čitave Bjelovarsko-bilogorske županije. Bjelovar i Rovišće ulažu u sadržaje koji će ostaju lokalnom stanovništvu i brojnim generacijama poslije njih, ali istodobno stvaraju razlog više za dolazak posjetitelja, organizaciju događanja i razvoj brojnih novih poslovnih prilika.

Vizualizacija projekta Wellovar

U trenutku kada kontinentalni turizam sve više traži jake upečatljive i prepoznatljive promjene upravo bi SRC Rovišće i Wellovar mogli postati dva lidera i kotači promjene za kontinent koji će postati atraktivna rivijera - za kupanje i uživanje u vodenom spektaklu, brizi za zdravlje, sportskim sadržajima, gastro ponudi domaćih namirnica i ozbiljnim pripremama sportaša. I to na manje dva sata od metropole.

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