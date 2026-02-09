Turski investitor vratio vlasništvo nad elektranom kod Bjelovara

Spor je trajao pet godina i nanesena je šteta poslovanju tvrtke Geoen, no to nas je podsjetilo na logičnu mogućnost o kojoj nismo razmišljali

Nedavno je postignut sporazum između turskih investitora u geotermalnu elektranu Velika 1 pokraj Bjelovara i vjerovnika tvrtke Dragana Jurilja. Turska tvrtka ponovno je, s udjelom od 80 posto, većinska vlasnica Geoena, a Dragan Jurilj i Goran Pavlović, s kojima su se Turci sudili, ostali su na 20 posto.

Čini se da je pravda zadovoljena. Sporazum je bio moguć jer je u prethodnome sudskom sporu napravljen presedan koji bi se mogao iskoristiti i u nekim budućim sporovima – omogućeno je da se već ugašeni Geoen (upravljao je elektranom) ponovno registrira u Sudskom registru i sve vrati na početak.