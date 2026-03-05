Svakom klijentu prilazimo tek nakon detaljne analize industrije, tržišta i ciljeva — rješenja gradimo prilagođena, modularna i skalabilna

Prije deset godina informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT) često se promatrala kao trošak, a danas je sve više strateška investicija. Cloud, automatizacija i napredna analitika postaju standard, napominje Marina Blažević, izvršna direktorica za poslovne korisnike u Telemachu. Razvoj umjetne inteligencije otvara nove prilike, ali i sigurnosne izazove. Ipak, Blažević vjeruje i da u vremenu ubrzane digitalne transformacije korisnici traže ne samo tehnologiju već i sigurnost, pouzdanost te partnera na kojega se mogu osloniti kada donose važne poslovne odluke.

Kako ste pojačali suradnju s velikim poslovnim korisnicima?

– Snažna suradnja ne gradi se ponudom, nego odnosom. Zato smo radili na tome da unutar tima izgradimo kulturu fleksibilnosti, odgovornosti i brzine. Danas više nije dovoljno isporučiti uslugu, potrebno je razumjeti širu sliku poslovanja korisnika. Povezivanje telekomunikacijskih usluga s naprednim ICT rješenjima za nas je bio prirodan korak jer industrije više ne funkcioniraju u silosima, sve je povezano. Uvijek mi je važno da budemo partner koji sluša. Svakom korisniku pristupamo detaljnom analizom njegove industrije, tržišnog okružja i dugoročnih ciljeva. Tek tada gradimo rješenja: prilagođena, modularna i skalabilna. Ne nudimo 'jednu formulu za sve', nego razvijamo sustave koji rastu s poslovanjem naših korisnika. Stalna su ulaganja u infrastrukturu i nova ICT rješenja temelj, ali dugoročno nas razlikuje proaktivna komunikacija i spremnost da preuzmemo odgovornost. Kada korisnik zna da iza sustava stoji tim koji reagira brzo i promišljeno, tada se gradi pravo povjerenje

Koja napredna poslovna rješenja nudite?

– Naš portfelj danas obuhvaća cjelovita ICT rješenja, od infrastrukture oblaka i podatkovnih centara do napredne kibernetičke sigurnosti i rješenja za kontinuitet poslovanja. No iza svake tehnologije stoji ista ideja: omogućiti korisnicima stabilno, sigurno i dugoročno održivo digitalno poslovanje. Ne promatramo rješenja izolirano, nego kao dio šire poslovne strategije svojih korisnika. Kad govorimo o digitalizaciji, govorimo o optimizaciji procesa, većoj agilnosti i stvaranju prostora za rast. Upravo zato veliku pozornost posvećujemo rješenjima clouda, posebno modelu​ IaaS (engl. infrastructure as a service). Cloud danas više nije pitanje 'hoćemo li', nego 'kako ćemo ga strateški iskoristiti'. Za mnoge organizacije upravo je to temelj njihove otpornosti i konkurentnosti na tržištu.

Što je sa sigurnošću?

– Bez sigurnosti nema stabilnog rasta. Sigurnost nam je prioritet jer svjedočimo sve kompleksnijim i sofisticiranijim prijetnjama. Razvoj umjetne inteligencije dodatno ubrzava dinamiku kibernetičkih napada, zbog čega otpornost sustava postaje pitanje opstanka, a ne samo tehničke zaštite. Zato primjenjujemo višeslojni sigurnosni model koji uključuje naprednu DDoS zaštitu (engl. distributed denial of service – raspoređeni napadi uskraćivanjem resursa), 24-satni nadzor s pomoću Sigurnosnog operativnog centra, sustave za rano otkrivanje prijetnji, distribuirane sigurnosne kopije te jasno definirane i testirane scenarije oporavka. Cilj nije samo reagirati na incidente, treba ih spriječiti i osigurati kontinuitet poslovanja u svakom scenariju. Korisnicima na kraju želimo pružiti ono što im je danas možda i najvrjednije: sigurnost, stabilnost i mir uz tehnologiju koja im omogućuje rast i dugoročnu održivost u sve zahtjevnijem digitalnom okružju.

Koja rješenja najviše traže male, a koja srednje i velike tvrtke?

– Bez obzira na veličinu tvrtke uvijek su važne digitalizacija i sigurnost. Razlika je uglavnom u kompleksnosti potreba. Male tvrtke najčešće traže jednostavna, integrirana i modularna rješenja koja im omogućuju profesionalnu ICT infrastrukturu bez velikih ulaganja. Njima je iznimno važno da imaju pouzdanu povezivost, sigurne cloud-servise i podršku na koju se mogu osloniti. Srednje i velike kompanije suočavaju se s kompleksnijim okružjem: migracijama u hibridna ili multi-cloud okružja, usklađivanjem s regulativnim okvirima poput direktive NIS2, naprednim sigurnosnim politikama i potrebom za distribuiranim sigurnosnim kopijama. U velikim sustavima naglasak je na otpornosti bez kompromisa: višeslojna zaštita, kontinuirani nadzor i brzi scenariji oporavka. Prošle godine završili smo projekt u suradnji s Nacionalnim parkom Krka u kojem smo svoja ICT rješenja povezali i osigurali multimedijsko i softversko rješenje za potrebe Centra i hvalevrijednoga projekta 'Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama', što dodatno potvrđuje da je raznolikost ICT portfelja ključ uspjeha.

Zašto poseban naglasak stavljate na stalne inovacije?

– Vjerujem da telekomi danas imaju veću ulogu nego prije deset godina. Više nismo samo tehnička podrška, mi smo infrastruktura koja je temelj razvoja gotovo svih drugih industrija. Ta odgovornost obvezuje nas na stalne inovacije. Uvođenjem novih tehnologija, cloud-rješenja, napredne analitike i sigurnosnih sustava potičemo digitalnu transformaciju i povećavamo produktivnost tvrtki. Tako pridonosimo ne samo pojedinačnim organizacijama nego i razvoju cijelog gospodarstva. Mi u Telemachu ne čekamo promjene, već ih želimo predvidjeti. Naš je cilj korisnicima omogućiti rast i dugoročnu održivost u sve kompleksnijem digitalnom okružju.



*Sadržaj nastao u suradnji s Telemachom.