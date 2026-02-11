Traži se distributer i ovlašteni serviser u Istarskoj županiji

Ovlašteni uvoznik i zastupnik za vozila marke Fiat, Jeep i Alfa Romeo u RH poziva zainteresirane pravne subjekte na iskaz interes

Autocommerce Hrvatska d.o.o., ovlašteni uvoznik i zastupnik za vozila marki Fiat, Jeep i Alfa Romeo, traži pouzdanog i profesionalnog poslovnog partnera koji će preuzeti ulogu prodaje novih vozila te obavljanja ovlaštenih servisnih i postprodajnih aktivnosti za marke Fiat, Jeep i Alfa Romeo na području Istarske županije u skladu s visokim standardima proizvođača Stellantis i Autocommerce Hrvatska d.o.o.

Osnovni uvjeti i zahtjevi

• poslovni prostor i lokacija

• prodajni salon minimalne površine od 200 m²

• odgovarajući servisni prostor usklađen s tehničkim i operativnim standardima proizvođača

• minimalno 15 parkirnih mjesta za kupce, servisna i uslužna vozila

• direktan pristup s glavne prometnice

• uočljiva, lako dostupna i atraktivna lokacija s visokom frekvencijom prometa

Operativni i organizacijski zahtjevi

• registrirana pravna osoba s urednim poslovanjem

• financijska stabilnost i sposobnost dugoročnog ulaganja

• spremnost na usklađivanje s korporativnim identitetom i standardima marki Fiat, Jeep i Alfa Romeo

• iskustvo u prodaji i/ili servisu motornih vozila smatra se znatnom prednošću

•​ kvalificirano osoblje ili spremnost na zapošljavanje i edukaciju prema standardima proizvođača

Što se nudi

• suradnja s renomiranim i globalno prepoznatim automobilskim markama

• stručna podrška u uspostavi prodajnih i servisnih procesa

• pristup službenim edukacijama, tehničkoj dokumentaciji i sustavima proizvođača

• dugoročno partnersko poslovanje na rastućem tržištu

Način prijave

Zainteresirani subjekti pozivaju se da dostave:

• osnovne podatke o tvrtki

• opis postojeće ili planirane lokacije (s fotografijama ako je moguće)

• kratki pregled dosadašnjeg iskustva u automobilskoj industriji.

Prijave i upite potrebno je poslati e-mailom na

[email protected].

Rok za zaprimanje iskaza interesa: 28. 2. 2026.

Autocommerce Hrvatska d.o.o. zadržava pravo kontaktirati isključivo s kandidatima koji uđu u uži izbor.