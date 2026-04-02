U novom Lideru doznajte kako concierge usluge osvajaju Hrvatsku

Doznajte kako najimućniji kupuju slobodno vrijeme, a uz novi broj stiže i novi prilog Unplugged o zdravlju i wellbeingu

Bolje živjeti sto godina kao bogataš nego tjedan dana kao siromah – glasoviti je citat iz 'Alana Forda' koji, zbog rapidnog povećanja svjetskog bogatstva, danas vrijedi za sve više ljudi. U Hrvatskoj usluge skrojene po mjeri onih najimućnijih uzimaju maha, a u naslovnoj temi novog Lidera istražujemo tzv. concierge-usluge koje bogatima otvaraju vrata najekskluzivnijih restorana i trgovina.

No, i luksuz se mijenja. Dok se Hrvatska bori s infrastrukturom i skepsom prema e-mobilnosti, najveći svjetski igrač BYD kreće u ofenzivu hibridima. O planovima za najbržu mrežu punjača, ali i analizi prve godine poslovanja u Hrvatskoj, razgovarali smo s Davidom Kušanićem, zamjenikom regionalnog direktora BYD-a za Hrvatsku i Sloveniju.

Pitanje koje se također glasno širi medijskim prostorom jest – koliko nam radnika zapravo fali? Informacije o dodatnih 200 tisuća ljudi spominju se bez dubinskih analiza, pa u novom broju pokušavamo detektirati točan broj stranih radnika koji su Hrvatskoj doista potrebni.

Trenutak istine kuca i na vrata uprava. S ratom na Bliskom istoku dolazi cunami koji će pokazati koliko su tvrtke u posljednjih petnaest godina postale otporne, piše Miodrag Šajatović u 'Ekonomalijama'.

Tu otpornost grade i tehnološki temelji. Goran Đoreski (Digital Realty) objašnjava nam kako svaki euro uložen u podatkovni centar generira njih devet u lokalnoj ekonomiji.

U ovom broju analiziramo i poslovanje tvrtke Živa voda obitelji Šimić, koja drži lidersku poziciju na tržištu, te donosimo priču o brendu Meštar kozmetika koji u suvremene brijačnice vraća duh 'Velog mista'.

Posebno vam predstavljamo naš novi prilog 'Unplugged'. U fokusu je zdravlje (health), pa od tema premium dijagnostike i diskretne estetike do digitalnog detoksa istražujemo kako menadžeri danas upravljaju vlastitim zdravljem i što točno kompanije dobivaju ulaganjem u wellbeing.