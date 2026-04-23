U novom Lideru saznajte zašto je DACH regija prilika za ambiciozne

Donosimo i reportažu sa Zagrebačkog velesajma, analizu zašto Zagreb pobjeđuje Ljubljanu te poduzetničku priču iza najveće uljare u Hrvatskoj

Iako su Njemačka, Austrija i Švicarska naši ključni gospodarski partneri i tek par sati vožnje od nas, hrvatske tvrtke nedovoljno koriste potencijal DACH regije. U ovotjednoj temi broja detektirali smo tek osam domaćih kompanija koje razvijaju biznis na sva tri tržišta, što sugerira da je osvajanje ovog bloka pravi test ambicije naših poduzetnika.

Dugo smo i Sloveniju gledali kao naprednijeg susjeda, no i ti se trendovi mijenjaju. Petrol seli dio poslovanja u Hrvatsku, a čelnik NLB-a priznaje da Ljubljana više ne može konkurirati Zagrebu. Koliko je snažan taj trend i koji su njegovi uzroci, razgovarali smo sa Sašom Muminovićem, predsjednikom Uprave AquafilCRO i članom Uprave AquafilSLO te predsjednikom Slovensko-hrvatske gospodarske komore.

EU je ozbiljno shvatio prijetnju sukoba na Bliskom istoku, ali mjere koje priprema prebacuju lopticu na članice, otvarajući prostor za državne intervencije bez novca iz 'centrale'. Za Hrvatsku taj prostor nije širok, pa nas ovoga puta ni EU neće spasiti.

Ministrica zdravstva hladnokrvno izjavi da nikad nije bila na sistematskom pregledu. Ministar gospodarstva dovodi u pitanje metodu izračuna inflacije Zavoda za statistiku. A ministar vanjskih poslova ima urnebesan tijek svijesti o automobilskoj gumi u travi. Kako se ministri u vladi Andreja Plenkovića smiju tako dobro zabavljati, pita se Miodrag Šajatović u 'Ekonomalijama'.

U novom Lideru donosimo i reportažu sa Zagrebačkog velesajma, nekadašnjeg ogledala socijalističke industrije koje danas u isti prostor smješta bankare, kamp‑prikolice i dinosaure.

Analiziramo poslovanje vinkovačke tvrtke Grad-Export, donosimo poduzetničku priču iza Orgula grupe, jedne od najvećih uljara u Hrvatskoj, koju su ulaganja spasila nakon razornog požara, a otkrivamo i kako su celebrity-brendovi pokupili sav novac na Coachelli.