Tehnološke dionice guraju Wall Street na rekordne razine

Snažan rast tehnološkog sektora podigao je S&P 500 i Nasdaq na povijesne vrhunce, unatoč globalnim neizvjesnostima.

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Dow Jones indeks ojačao je 0,69 posto, na 49.490 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,05 posto, na 7.137 bodova, a Nasdaq 1,64 posto, na 24.657 bodova.

Nakon dva dana pada, S&P 500 i Nasdaq dosegnuli su jučer rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru za prosječno 2,3 posto.

Tako je S&P indeks tehnološkog sektora porastao u 15 od posljednjih 16 dana, pa predvodi oporavak tržišta.

Dobro raspoloženje ulagača zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Od kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 14 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

No, ispodprosječni obujam trgovanja pokazuje da su ulagači oprezni. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 16 milijardi dionica, dok je prosječni obujam u posljednjih 20 dana iznosio oko 18,3 milijardi.

Ulagači su oprezni zbog neizvjesnosti u vezi mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio je produžiti primirje s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge. No, američka mornarica nastavit će s blokadom iranskih luka.

Iran, pak, i dalje blokira Hormuški tjesnac, a jučer je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz taj tjesnac.

„Svima je to već pomalo dosadno... tržište se nada nekakvom korisnom ili barem pristojnom ishodu. Zarade kompanija su dobre, no pitanje je hoće li takve ostati, ako se rat nastavi”, kaže Stephen Massocca, potpredsjednik u tvrtki Wedbush Securities.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,21 posto, na 10.476 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,31 posto, na 24.194 boda, a pariški CAC 0,96 posto, na 8.156 bodova.

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica pale, dok su cijene nafte porasle jer i dalje nije jasno hoće li se nastaviti mirovni pregovori između SAD-a i Irana.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,7 posto.

Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Indiji, Šangaju, Japanu, Australiji i Hong Kongu pale između 0,1 i 1,1 posto.

Na samom početku trgovanja ti su indeksi pratili jučerašnji rast Wall Streeta, pa su južnokorejski Kospi i japanski Nikkei dosegnuli rekordne razine.

Ulagače je, naime, ohrabrio jučerašnji skok S&P 500 i Nasdaq indeksa za više od 1 posto, na nove rekordne razine.

No, kasnije je entuzijazam azijskih ulagača splasnuo zbog neizvjesnosti u vezi mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio je u utorak produžiti primirje s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge. No, američka mornarica nastavlja s blokadom iranskih luka.

Iran, pak, i dalje blokira Hormuški tjesnac, a jučer je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz taj tjesnac.

Cijene nafte porasle

Zbog toga su cijene nafte porasle drugi dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,35 posto, na 103,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,60 posto, na 94,45 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,64 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,36 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,30 na 159,50 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1695 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1740 dolara.