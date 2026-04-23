Zagreb domaćin konferencije Fast Moving Retail posvećene budućnosti trgovine

U trenutku kada se tržište suočava s velikim promjenama: od inflatornih pritisaka i promjena u potrošačkom ponašanju do ubrzane digitalizacije i transformacije maloprodaje, konferencija Fast Moving Retail 2026 donosi odgovore, uvide i konkretne poslovne prilike.

Konferencija će se održati 12. svibnja 2026. u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma, gdje će se okupiti vodeći ljudi iz retail i FMCG industrije.

Riječ je o jednom od ključnih poslovnih događaja u regiji koji na jednom mjestu povezuje trgovce, proizvođače, distributere i pružatelje rješenja, s ciljem razmjene znanja i otvaranja novih poslovnih suradnji.

Fast Moving Retail

Više od konferencije

Fast Moving Retail donosi format koji ide korak dalje od klasičnih konferencija – uz predavanja i panel diskusije, poseban fokus stavljen je na strukturirano B2B povezivanje sudionika.

Sudionicima će biti omogućeno planiranje sastanaka unaprijed, putem digitalne matchmaking platforme, čime se potiču ciljane i sadržajne poslovne interakcije. U sklopu događanja bit će organizirana i expo zona u kojoj će se predstavljati novi proizvodi te inovativna rješenja relevantna za retail i FMCG sektor.

Teme koje oblikuju industriju

Program konferencije obuhvaća teme koje danas najviše utječu na retail i FMCG sektor – od promjena u ponašanju potrošača i upravljanja cijenama, do razvoja privatnih robnih marki, održivosti i operativne efikasnosti.

Kroz panele, stručna predavanja i studije slučaja sudionici će dobiti uvid u aktualne tržišne trendove i pristupe koji se već primjenjuju u praksi.

Svjetska imena i regionalni lideri

Na konferenciji će sudjelovati i Jack Stratten, međunarodno priznati stručnjak za maloprodaju s dugogodišnjim iskustvom u savjetovanju retail kompanija. Stratten je višestruko uvrštavan među vodeće globalne retail stručnjake prema izboru organizacije RETHINK Retail, a National Retail Federation, vodeća američka trgovačka asocijacija, svrstala ga je među “Retail Voices 2026” – stručnjake čiji rad i analize doprinose razumijevanju ključnih promjena u industriji. Dolazi iz Insider Trends, konzultantske kuće koja surađuje s međunarodnim retail brendovima na projektima vezanima uz strategiju, inovacije i prilagodbu novim tržišnim okolnostima. U svojim izlaganjima fokusira se na konkretne primjere iz prakse i aktualne trendove u ponašanju potrošača, s naglaskom na njihovu primjenjivost u poslovnom okruženju.

Uz njega, na pozornici će se okupiti i regionalni lideri iz industrije – od uprava vodećih trgovačkih lanaca do menadžmenta proizvođača i distributera, kao i predstavnici vodećih agencija za istraživanje tržišta poput NielsenIQ, Ipsos i YouGov.

Platforma za donošenje odluka

Fast Moving Retail pozicioniran je kao mjesto susreta kompanija i pojedinaca koji aktivno oblikuju tržište, s naglaskom na razmjenu iskustava i otvaranje konkretnih poslovnih prilika.

Uz sadržajni dio programa, važan segment događanja čini i umrežavanje sudionika, s ciljem poticanja kvalitetnih kontakata i dugoročnih suradnji. „Fast Moving Retail pokrenuli smo s jasnom idejom – stvoriti platformu koja nadilazi klasični konferencijski format i donosi stvarnu vrijednost sudionicima. Industriji danas trebaju konkretni uvidi, otvoreni razgovori i kvalitetni kontakti. Upravo to želimo omogućiti – mjesto gdje se susreću ljudi koji donose odluke i gdje se pokreću stvarne poslovne suradnje“, istaknuo je Maroje Sabljić, organizator konferencije i glavni urednik magazina i portala Ja TRGOVAC.

Poziv na sudjelovanje

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje sudjelovanje i postanu dio događaja koji definira smjer razvoja retail i FMCG sektora u regiji.

Više informacija i prijave dostupne su na: https://fastmovingretail.com/