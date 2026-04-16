U novom broju doznajte sve o poduzetničkim idejama

U novom broju donosimo poduzetničku priču Denisa Koštića i tvrtke Bitblock, a možete doznati i kako nam je bilo na Liderovu drugome Financijskom forumu

Danas već ima poslodavaca koji iznajmljuju svoje kuće radnicima. Hotelijeri privlače sezonce pretvaranjem depadansi u radničke hotele. Neki poduzetnici pokušavaju graditi zaposlenička naselja unutar svoga poslovnoga kruga. Oslobađanje takvih investicija od poreza uz državne subvencije bilo bi efikasnije od državne gradnje stanova od 18 kvadrata, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Iako se od svjetske financijske krize 2008. pomalo piše neka nova ekonomija, prilično je poteza s predvidljivim ishodom. Recimo, obilje novca u vrijeme inflacije, gle čuda, pretapa se u inflaciju. Prociklička politika u vrijeme inflacije obično stvara još malo inflacije. Da ne 'usfali'. Pa, iako te klasične kauzalne veze jasno pokazuju posljedice, naša se vlast (fiskalna, dakako; monetarna je obezvlašćena) uporno odlučuje za nastavak procikličkoga pristupa. Više o tom pristupu doznajte u ovotjednoj aktualnoj temi.

Među uspješnijim domaćim građevinarima posljednjih je godina postao vidljiv trend širenja na zahtjevnija zapadnoeuropska tržišta. Najčešće je bila riječ o nastupu u sklopu projekata, a poneki, poput Kamgrada, otvarali su i podružnice. Kamgrad je tako ušao u Švedsku i Njemačku, s jasnom idejom diverzifikacije rizika, no pandemijska kriza prisilila ga je da se potpuno okrene domaćem tržištu jer je održavati udaljeno poslovanje značilo trošiti previše energije. O tome kako tvrtka izgleda nakon fokusiranja na Hrvatsku, uvjetima i načinu rada u građevinarstvu, ulagačima i procesima, tržištu rada i stranim radnicima, razgovarali smo s dugogodišnjom članicom Uprave Kamgrada Mirjanom Igrec.

Od medija, nakita i tapeta do softvera, rent-a-cara i podatkovne analitike, priče deset domaćih poduzetnika pokazuju da uspješan biznis najčešće ne počinje velikim otkrićem, nego dugim sazrijevanjem, prepoznavanjem praznine na tržištu i spremnošću da se krene u pravom trenutku. O poduzetničkim idejama čitajte u temi broja. U novom broju donosimo poduzetničku priču Denisa Koštića i tvrtke Bitblock, koja danas upravlja brendom Kriptomat i razvija mrežu kriptobankomata diljem Hrvatske, a možete doznati i kako nam je bilo na Liderovu drugome Financijskom forumu. Uz novi broj stiže i specijalni prilog Stupovi hrvatskoga gospodarstva!