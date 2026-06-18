Hrvatski duhani završili sadnju na više od 1.900 hektara

Više od 240 proizvođača u Slavoniji i Podravini zasadilo je duhan za novu sezonu uz podršku BAT-ove tvrtke

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana u Hrvatskoj koji posluje u sklopu BAT grupe, završili su s krajem svibnja sadnju duhana za novu proizvodnu sezonu. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima i dobroj pripremi proizvodnje, ovogodišnja sadnja uspješno je realizirana na preko 1.900 hektara poljoprivrednih površina u četiri slavonske i podravske županije, a duhan je u suradnji s Hrvatskim duhanima na svojim poljima zasadilo preko 240 proizvođača.

Paralelno sa završetkom sadnje duhana za ovogodišnju sezonu, završena je i obrada duhana iz prošlogodišnje berbe u pogonima Hrvatskih duhana.

- Hrvatski duhani kontinuirano svojim kooperantima osiguravaju stabilno i predvidivo okruženje za proizvodnju, uz fokus na profitabilnost i konkurentnost domaće proizvodnje duhana. Na taj način kompanija potvrđuje svoju dugoročnu usmjerenost održivosti domaće proizvodnje ove ratarske kulture - izjavila je Aleksandra Grigić, predsjednica Uprave Hrvatskih duhana.

Aleksandra Grigić

Hrvatski duhani značajno investiraju u proizvodnju duhana u Hrvatskoj. U posljednjih sedam godina otkupna cijena duhana povećana je za 75 posto, a u proteklom razdoblju pokrenut je i značajan investicijski ciklus u modernizaciju proizvodnje. Naime, od 2018. do 2025. godine kompanija je provela jedan od najvećih investicijskih ciklusa u modernizaciju i automatizaciju proizvodnje vrijedan 12,6 milijuna eura, zahvaljujući kojem se danas više od 70 posto površina pod duhanom obere mehaničkim putem. Time se proizvođačima povećava učinkovitost proizvodnje, stabilnost prinosa i smanjuju troškovi rada.

Značajan napredak ostvaren je i u području navodnjavanja; sustavom kap po kap danas se navodnjava gotovo 40 posto ukupnih površina pod duhanom, što je višestruko iznad nacionalnog prosjeka navodnjavanih poljoprivrednih površina koji se procjenjuje na oko 2 posto.

Kompanija kontinuirano surađuje s proizvođačima duhana na primjeni dobrih poljoprivrednih praksi i ESG inicijativa, s posebnim naglaskom na zaštitu zdravlja i sigurnosti, odgovornu primjenu sredstava za zaštitu bilja te održivo gospodarenje otpadom. Dodatno se podupiru aktivnosti poput zelene gnojidbe, recikliranja sjetvenih plitica i sigurnog zbrinjavanja ambalaže regulatora rasta, čime se doprinosi očuvanju tla i zaštiti okoliša.