Banke i dužnici u švicarcu bijesni na sud, a glavni se krivac smješka

Ni nakon šesnaest godina nismo dobili epilog sage koja je postala jedna od gorih epizoda hrvatske moderne ekonomske povijesti

Kad se potkraj godine bude radila ekonomska retrospektiva 2026., u nju će svakako morati ući presuda Vrhovnoga suda o pitanju imaju li nekadašnji dužnici u kreditima u švicarskome franku pravo na odštetu nakon što su te kredite 2015. konverzijom pretvorili u kredite u euru.

O sadržaju presude prema kojoj su dužnici dobili pravo samo na zatezne kamate do 30. rujna 2015. već je proliveno dovoljno tinte, pa nećemo detaljno o tome. Obje strane nisu zadovoljne presudom: dužnici, koji su se nadali da će doći do, prema njihovu sudu, preplaćenog novca, razočarani su i gnjevni. Udruga Franak, svjesna da se presudom pogoršao položaj dužnika koji na sudu vode sporove, ali i onih koji su ih već dobili, hvata se za izdvojena (i opširna) mišljenja četiriju sudaca koji su dužnicima dali za pravo.

Stoga je odmah najavila da će se obratiti Ustavnom sudu, no upitno je kuca li na prava vrata. Banke, predstavljene pak svojom udrugom (HUB), također nisu zadovoljne jer smatraju da pravo na isplatu zateznih kamata krši zakonsko rješenje o konverziji. O pravnoj utemeljenosti presude svoj sud neka daju oni koji o tome dalje trebaju odlučivati, ali ovdje je zanimljiv još jedan aspekt.