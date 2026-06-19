Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke

Žigman je bio jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke

Sabor je u petak imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke (HNB), čime nasljednik Borisa Vujčića dužnost preuzima odmah s današnjim danom, a bio je jedini kandidat za ovu funkciju na prijedlog HDZ-a.

Žigman je dobio potporu 78 zastupnika dok ih je 36 glasalo 'protiv'. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio s funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Žigman je bio jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.

Saborskom Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove predložio ga je Klub HDZ-a dok ostali klubovi zastupnika nisu imali prijedloge svojih kandidata. Mandat guvernera traje šest godina.

- SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga godinama održavao, danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi građana. Pogledajte samo slučaj franak. Ne možete pobjeći od odgovornosti, na kraju sudi povijest i hrvatski narod. Za vas kobasičare imam samo jednu poruku - svanut će jutro, svanut će dan - poručio je Mostov Nikola Grmoja uoči glasanja, pri čemu je citirao stihove iz pjesme 'Gospodskomu Kastoru' pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića.

- Je, i onda ćete dobiti sedam posto, kao i svaki put - uzvratio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ).

Ante Žigman vrhunski je stručnjak, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično je vodio HANFA-u, ima međunarodni ugled, poručio je HDZ-ov Marko Pavić.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega. - Za nagradu će doći na čelo HNB-a s idejom da bude neovisan. Može on biti neovisan od HDZ-a i od vlastite supruge (ministrice, op.a), ali postoji jedna osoba od koje ne može biti neovisan, koja želi porobiti sve institucije, a zove se Andrej Plenković - poručila je.

SDP-ov Boris Lalovac kazao je kako se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u RH. - Ogromni rizici se nalaze u bankarskom sektoru, HNB, nažalost, o tome šuti, a može se dogoditi da se za godinu dana prevali na leđa građana, na leđa Vlade koja će morati spašavati preko stotinu tisuću građana koji već sad ne mogu vraćati potrošačke kredite. Sve institucije moraju biti aktivnije i odgovornije - rekao je.

Žigman je ranije, predstavljajući se saborskom Odboru za financije i državni proračun, naveo ključne prioritete HNB-a pod njegovim vodstvom.

Poseban naglasak i pozornost posvetit će zaštiti standarda građana, odnosno očuvanju stabilnosti cijena, daljnjem jačanju otpornosti financijskog sustava, kibernetičkoj sigurnosti i sigurnosti platnog prometa, održivosti kreditne aktivnosti te poticanju stabilnog financijskog okruženja 'u kojem će se više ulagati u investicije, produktivnost i dugoročni razvoj gospodarstva'.

- Možda je to prejaka izjava, ali prvi put dolazi guverner koji ima iskustvo i u vođenju banke, supervizorsko iskustvo i iskustvo državnog tajnika u Ministarstvu financija. Dakle, prošao sam sve instance u kojima se može raditi u financijskom sustavu i ovo je na neki način zaokružena karijera - istaknuo je Žigman na prošlotjednom saslušanju pred Odborom.