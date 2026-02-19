Kad ništa ne pomaže, okreni se istraživanju i razvoju (R&D)

R&D postaje ključan, peti generator budućeg rasta hrvatskog BDP-a. Jedini je to generator koji još nije ni izdaleka iskorišten

Postoje područja vezana uz ekonomiju i biznis za koja je jasno da su dramatično važna, ali po svojoj su prirodi komplicirana, hermetična, komorna… Teško ih je učiniti medijski atraktivnima i probavljivima. Pa se onda spominju samo prigodno, usput, i površno.

Takvo je područje istraživanja i razvoja u tvrtkama (engl. R&D, research and development). Kad mu se pridoda i finalna riječ 'inovacija', velika je vjerojatnost da će većina čitatelja izgubiti koncentraciju i zanimanje za današnje 'Ekonomalije'.

I sâm sam, priznajem, dosad bio takav. Uzbudljivije su bile teme o cijenama, spajanjima i preuzimanjima (M&A), kadrovskim promjenama, osvajanju novih tržišta i godišnjim dobicima ili gubicima. Atraktivno je bilo i praćenje generatora rasta: osobne i državne potrošnje, investicija i izvoza.